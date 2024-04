BBB 24: Davi faz críticas para o jogo de Lucas Buda: ‘Inconveniente'

No Quarto do Líder, Davi desabafa sobre como vê o jogo de Lucas Henrique, o Buda, no BBB 24

O líder Davi surpreendeu ao fazer críticas para o jogo de Lucas Henrique, o Buda, no BBB 24, da Globo. Ele estava no quarto do líder quando alfinetou o rival, que foi indicado por ele ao paredão da rodada.

"Ele fica nessa jogada dele aí... Fica prometendo coisas que não vai cumprir, só se posiciona no ao vivo… é o tipo de jogo dele, entendeu? Inconveniente", disse ele, e fez um comentário com Isabelle: "Ele estava me explicando o porquê que ele ficava olhando pra gente quando a gente estava conversando. Você reparava isso naquela época?".

Ela respondey: "Muito! Eu falei isso pra você na piscina. Só que assim, eu percebi isso… só que eu tinha receio… eu falei: 'Acho que isso é coisa da minha cabeça, estou julgando alguém em vão'. Eu tenho muito isso, sabia?". Por sua vez, Davi afirmou: "Todo mundo percebeu isso. Todo mundo. A Bia, a Alane, o Alegrete. Todo mundo. Ele estava lá do outro lado. Foi só eu e Matteus sentarmos na cadeira pra conversar, ele saiu de lá ... Ele parece que dá uma de doido, né? Ele dá uma de doido [...]".

Davi fala sobre voto

Em conversa com Isabelle na casa do BBB 24, da Globo, o brother Davi revelou em qual das participantes do grupo Fadas vai votar no paredão desta sexta-feira, 5. Com a possibilidade do líder Lucas Buda indicar Giovanna, ele contou que já tem sua escolhida.

Davi e Isabelle falavam sobre a possibilidade de voto caso Giovanna vá direto para a berlinda. Então, Isabelle disse que não gostaria de votar em Beatriz. "A Bia, por exemplo, a Bia fica muito mal quando vai pro Paredão, Deus me livre a Bia ir pro Paredão e ficar mal com um voto meu, cara", disse ela.

Então, Davi afirmou que vai votar em Beatriz: "Mas e daí, Isabelle? (...) Isabelle é um jogo de comprometimento, se você ficar com medo de se comprometer é com você... Olha, deixa eu te falar, minha opção de votar, vai ser na Bia". Ela se surpreendeu: "Meu Deus, Davi, você tem noção do que é isso, é?".

Por fim, o brother afirmou: "Se eu tenho noção? Claro, se não estivesse não estaria falando com você".