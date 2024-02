BBB 24: Davi elogia Beatriz e sister se emociona: 'Eles ficam doidos'

Em conversa sincera após o paredão, Davi elogia Beatriz e sister fica bastante emocionada com palavras do motorista de aplicativo

Alvos de muita gente na casa do BBB 24,Davi e Beatriz tiveram uma conversa sincera após a volta da comerciante do Brás do último paredão. No quarto magia, eles conversaram e a moça acabou emocionada com as palavras do motorista de aplicativo.

O brother então compartilhou seu sentimento pela jovem e falou sobre curtir muito o jeito dela feliz de ser, que muitas vezes é criticado e visto como forçado por alguns participantes. "Eu gosto muito de você. Não sento com ninguém e nem com todo mundo para conversar dessa maneira que eu estou conversando com você. É que eu sinto em você uma coisa diferente", iniciou o baiano.

Em seguida, ele disse que o programa está preparando eles para coisas "extraordinárias" e opinou que a sister "vai chegar longe" após o fim do reality show. "A câmera fica te esperando, fica te esperando 24 horas, 'cadê a Beatriz?'. Quando a câmera não te vê, eles ficam doidos, mas quando você chega na frente e começa a dançar, eles captam logo você, porque sua alegria é contagiante. Os cantores sentem isso. Então continue sendo quem você é porque você vai chegar longe", observou sobre a participação dela.

Após ouvir as palavras de Davi, Beatriz ficou bastante emocionada, afinal, a vendedora é bastante criticada por querer fazer propagandas dos patrocinadores do programa.