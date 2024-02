BBB 24: Davi confessa desconforto com aproximação de brother: 'Não gosto de ser falso'

Em uma conversa sincera, Davi explicou para outro brother que sente certo incômodo ao perceber uma tentativa de aproximação no BBB 24

Após a formação de mais um paredão no BBB 24, da Globo, o brother Davi decidiu chamar MC Bin Laden para uma conversa sincera a respeito da convivência entre os dois dentro do confinamento. O motorista de aplicativo explicou que não está à vontade com uma suposta tentativa de aproximação do cantor.

Assim, na área externa da casa, Davi iniciou o assunto: "Eu queria te deixar esclarecido por a gente já ter tido um embate grande, e eu não gosto de ser falso, gosto de ser muito verdadeiro, tanto nas minhas palavras quanto nas minhas conversas aqui dentro. Minha amizade com qualquer pessoa vai ser super sincera, nunca vai haver falsidade, eu espero", declarou ele.

Na sequência, o jovem contou que já percebeu uma tentativa de aproximação de Bin Laden, mas que não se sente confortável com isso, já que os dois tiveram um grande embate nas primeiras semanas do reality show.

++ BBB 24: Pela 1ª vez, Vanessa Lopes fala sobre vida após quadro psicótico

"Nos últimos dias, eu tenho visto que você quer trocar uma ideia. E, dentro de mim, quando você vem falar comigo, eu não me sinto confortável, eu respondo por educação", disse Davi.

E continuou: "Aqui é um jogo que está valendo um dinheiro e que pode mudar a vida de todo mundo. Entendo que você está aqui para jogar. Da mesma maneira que você é jogador, eu também sou jogador, e todos nós somos jogadores. Nossas atitudes aqui contam muito".

Davi conversa com Mc bin laden e diz que não se sente confortável com aproximação do brother.#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/oOknMR6UBN — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) February 19, 2024

MC Bin Laden explica ponto de vista para Davi

Assim que Davi revelou como está se sentindo, MC Bin Laden tomou a frente da conversa e explicou que o atrito não o impede de querer uma boa convivência.

"A gente teve um embate, só que outras pessoas aqui já tiveram uma forma de destratar você ou estão até de exclusão, e eu fui o primeiro a falar: 'Gente, não exclui'. Porque eu também sou ser humano, assim como você também é. Não sei se você teria a mesma atitude, só que a minha atitude é essa", declarou.

O funkeiro, então, esclareceu que seu comportamento não faz parte de estratégia de jogo: "Agora, pelo convívio, eu não estou me aproximando de você por jogo, não estou me aproximando por nada. Não é questão de brincar, de nada. É que eu prefiro estar num ambiente tranquilo. Se você não quiser brincar, não quiser falar, está suave", concluiu ele.