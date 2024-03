BBB 24: Davi alerta Isabelle sobre estratégia de brothers: 'Vão vir correndo'

Com a eliminação de mais um adversário no jogo do BBB 24, Davi aconselhou Isabelle a respeito de uma possível aproximação de brothers rivais

Após a eliminação de Raquele do BBB 24, da Globo, os brothers do quarto Fada analisaram os próximos passos do jogo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 20, enquanto conversavam sobre a imunidade da Prova do Anjo, Davi aproveitou para alertar Isabelle em algumas questões.

A sister iniciou o assunto explicando para Alane, Beatriz e Matteus que não poderia imunizar o trio, uma vez que Davi é o único que a imunizaria caso tivesse a oportunidade. "Se eu imunizo Davi, Davi ganha minha imunidade e eu acho que ganho a dele. Estou contando com a imunidade dele", observou a manauara.

Matteus, por sua vez, ressaltou que só ficará imune caso vença a dinâmica do Anjo, já que Bia e Alane priorizam uma a outra no jogo. Na sequência, a bailarina avisou para o gaúcho que se ele estiver em risco, todos vão dar um jeito de se ajudar.

"Eu não tem como, gente, meu Anjo é do Davi. Se é autoimune e eu imunizo alguém, tem nem como me comprometer com vocês. Primeiro que ele é meu grande amigo, segundo que é visto toda semana pela casa para ir", explicou Isabelle, reforçando que Davi segue sendo sua prioridade no jogo.

Com isso, o motorista de aplicativo avisou a amiga que, dependendo das próximas eliminações, os brothers do quarto Gnomo podem tentar se aproximar. "Eles já mostraram que são um grupo e que estão jogando. Quando eles verem que está pegando, vão vir correndo, fazer amizade", declarou Davi. O baiano finalizou o assunto aconselhando os aliados a saber diferenciar a amizade do jogo.

Papo rolando no quarto! A Isa acredita que a probabilidade de ela e Matteus irem para o próximo paredão é muito grande!



Raquele fala sobre personalidade de Davi no jogo

O jogo chegou ao fim para a sister Raquele! A doceira foi eliminada do BBB 24, da Globo, na noite de terça-feira, 19, com 87,14% dos votos do público e deixou para trás a chance de conquistar o prêmio final da competição. Assim que deixou a casa mais vigiada do país, ela participou do Bate-Papo BBB e falou um pouco sobre sua longa trajetória no reality.

Em conversa com os apresentadores Thaís Fersoza e Ed Gama, Raquele foi sincera e explicou o que pensa sobre Davi. No jogo, eles faziam parte de grupos opostos. "O Davi, ele é uma pessoa muito engraçada, muito gente boa. Mas em algumas situações no jogo ele passava um pouco do ponto", iniciou.

E continuou: "Ele tinha palavras muito fortes na casa, ele falava palavrão, mandava ir não sei para onde... E quando você iria responder à altura dele, você era uma pessoa baixa, você era uma pessoa mal educada. Ele se sente lá na casa aquele alecrim dourado. Ele pode tudo com todo mundo, mas ninguém pode nada com ele", declarou a ex-sister.

Na sequência, Raquele esclareceu que essa era sua visão sobre Davi dentro da casa, mas que irá assisti-lo como telespectadora agora que está fora do programa. "Era essa a visão que eu tenho do Davi, a percepção que eu tenho dele da casa até o ponto que eu saí. Não sei aqui fora, vou descobrir agora", concluiu a eliminada da semana.