BBB 24: Cunhada de Yasmin a defende e rebate comentário sobre mãe de Medina

Cunhada de Yasmin Brunet saiu em defesa da sister após comentário citando a mãe de Gabriel Medina

A cunhada de Yasmin Brunet, Marcelle Duque, resolveu sair em defesa da modelo após comentários negativos sobre sua participação no Big Brother Brasil 24.

Na última quinta-feira, 25, o perfil da loira fez um post no Instagram sobre a última festa do reality. Nele, alguns internautas deixaram comentários negativos e, alguns deles, citando a suposta briga que a sister teve com a família de seu ex-marido, Gabriel Medina.

Os internautas diziam que a mãe do surfista tinha razão sobre Yasmin. "A mãe do Medina nunca esteve errada", disse uma. "A mãe do Medina sempre esteve certa em relação a Yasmim. Decepcionante!", falou outra, que recebeu um comentário de Marcelle.

A namorada de Antônio Fernandez, irmão de Yasmin, fez questão de defender a modelo. "É só um jogo, absurdo você vir aqui jogando hate e colocando um assunto pessoal no meio, que você nem sabe o que aconteceu", rebateu.