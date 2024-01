BBB 24: Equipe de Yasmin Brunet defende a sister: ‘Agir de má fé’

Equipe de Yasmin Brunet divulga comunicado oficial após repercussão nas redes sociais e defende a sister: ‘Difamação não é entretenimento’

A equipe da sister Yasmin Brunet decidiu se pronunciar por meio de um comunicado oficial nas redes sociais nesta sexta-feira, 26. Eles defenderam a modelo por sua postura no BBB 24 após comentários maldosos circularem pelas redes sociais.

“Yasmin Brunet não é racista. Racismo é crime e deve ser combatido - e não ser confundido com divergências de convivência”, escreveram em um trecho do texto. Então, a equipe explicou como o assunto surgiu.

“Hoje fomos lamentavelmente surpreendidos com um comentário feito por uma pessoa de grande influência na mídia. Enquanto equipe, temos acompanhado as movimentações nas redes sociais e também na casa. Compreendemos que o Big Brother Brasil, como um jogo de convivência, incita comportamentos aversivos nos competidores. Prova disso é que praticamente todos os integrantes da 24ª edição do reality show em algum momento tiveram alguma fala ou ação reativa”, afirmaram.

Então, os representantes da modelo repudiaram uma atitude dos internautas. “Agir de má fé, tirando vídeos de contexto e divulgando-os no intuito de criar uma falsa narrativa extrapola os limites do jogo e pode acarretar em duras consequências não só para Yasmin, que está sendo falsamente acusada do que não é, mas para o próprio movimento em questão, que está sendo banalisado”, declararam.

Confira o comunicado completo no post abaixo:

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Resultado da Prova do Anjo

A nova prova do anjo do BBB 24, da Globo, aconteceu na tarde desta sexta-feira, 26, e a vencedora foi Fernanda. A dinâmica foi de sorte e feita em algumas etapas.

Nas três primeiras etapas, os participantes giraram uma roleta. O vencedor de cada rodada foi quem conquistou o maior número na roleta. Os três finalistas ganharam moedas para usarem na última etapa.

Fernanda, Luigi e Wanessa foram para a final. Eles abriram os cofres numerados em busca da carta contemplada, que indicava o vencedor. Fernanda foi a campeã e conquistou o poder do anjo.

Logo depois, Fernanda escolheu Luigi, Rodriguinho e Pitel para participarem do almoço do Anjo. Então, ela teve a missão de escolher os dois participantes que vão cumprir o Castigo do Monstro, que será só quando tocar a música. Ela colocou Rodriguinho como o Cavaleiro e Pitel como o Dragão.