BBB 24: Bruna Marquezine surpreende ao declarar para quem vai sua torcida

Não é o Davi! Bruna Marquezine rebate especulações e impressiona seguidores ao revelar sua verdadeira torcida no BBB 24

Apesar de nunca ter participado do reality show, Bruna Marquezine é uma grande fã e costuma dar vários pitacos sobre o Big Brother Brasil. Desta vez, ela surpreendeu ao revelar sua torcida na nova edição do reality show global. Depois de ser alvo de notícias falsas, Bruna esclareceu que, na verdade, não tem preferência por nenhum participante.

Tudo começou quando uma fake news sobre sua torcida começou a circular nas redes sociais. Surgiu um print falso no X, o antigo Twitter, afirmando que a atriz teria declarado ser contra Davi no paredão dessa semana, ao lado de Alane e Michel: “Já que pediram meu posicionamento, sou totalmente Fora Davi”, dizia a mensagem manipulada.

Diante da repercussão, Bruna decidiu se manifestar e desmentir os rumores de sua falsa torcida. De forma discreta e bem-humorada, a atriz respondeu a postagem: “Isso é fake. Minha torcida é para esse BBB acabar”, a artista confessou que já está cansada da edição mais recente do programa em seu verdadeiro posicionamento.

Isso é fake. Minha torcida é pra esse bbb acabar. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) March 5, 2024

Apesar da surpresa, a declaração ganhou apoio dos fãs nas redes sociais: “Estamos juntos Bruna, acaba pelo amor de Deus”, um seguidor brincou. “Sempre sendo a mais sensata”, disse mais um. “Fala aí bru, nada supera nossos sufocos e desesperos com Manu Gavassi, aquele sim foi um BBB bom apesar dos pesares”, outro lembrou da participação da amiga.

Na época em que Manu Gavassi participou do reality show, Bruna Marquezine fez uma verdadeira campanha pela amiga fora do confinamento. Além de ir contra o posicionamento de seu ex-namorado, Neymar Jr, que declarou sua torcida no reality show, ela também puxou inúmeros mutirões e ajudou a cantora a chegar na grande final em terceiro lugar.

“Bruna vestiu a camisa mesmo. A gente se conheceu gravando Em Família. Foi uma conexão imediata. Teve um dia que as duas estavam tristinhas e desabafou uma com a outra. Grudamos. Ela é uma amiga querida. Sinto uma vibe de família com a Bru, a gente tem muita identificação, ela tem um coração lindo”, Manu agradeceu o apoio da amiga quando saiu do programa.

Bruna Marquezine se emociona ao falar sobre apoio dos pais:

Bruna Marquezine não segurou a emoção ao falar sobre o apoio que recebeu dos pais ao longo de sua carreira! No último domingo, 4, a atriz abriu detalhes sobre como está sendo sua passagem pela Semana de Moda de Paris em entrevista para Silvia Braz. A famosa internacional contou que nunca esquece de suas raízes.

Por mais que esteja vivendo em um cenário glamouroso, ela contou que sempre fica feliz de voltar para casa e vivenciar momentos mais anônimos entre a família. "Sempre que eu falo que comecei a trabalhar com 5 anos as pessoas pensam: nossa, a mãe dela deve ser mãe de miss. Eu quero falar disso e eu fico com vontade de chorar”, disse emocionada.