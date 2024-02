BBB 24: Brothers planejam roubar ovos de Davi: 'E daí que o Brasil está vendo?'

Pode isso? Rodriguinho e MC Bin Laden revelam que estão planejando pegar alimentos de Davi escondido na Xepa do BBB 24

Davi continua causando polêmica no Big Brother Brasil 24! Desta vez, o motorista de aplicativo acumulou uma quantidade significativa de ovos na xepa da casa mais vigiada do Brasil, e chamou a atenção de outros brothers. Rodriguinho, Yasmin Brunet, Mc Bin Laden e LucasHenrique estão entre os confinados que cogitaram pegar comida do baiano escondida nesta quarta-feira, 21.

Durante a madrugada, os brothers estavam conversando sobre trocar seus alimentos para ninguém passar fome, mas o cantor de funk apresentou outra proposta. Bin apontou que eles deveriam surrupiar alguns ovos do motorista: “Madrugada, todo mundo dormindo, é a hora da gente... Qualquer coisa falamos que foi o impostor", iniciou.

Bin Laden e Lucas planejam pegas os ovos de Davi escondido.



Bin: "Se você pegar 2 ovos escondidinhos, ninguém vai saber."



Lucas: "Nem ele [Davi] vai saber." #BBB24pic.twitter.com/XCcCBj8K5U — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024

Yasmin repreendeu e lembrou que a casa tem câmeras. Por outro lado, Rodriguinho se mostrou a favor do roubo: "E daí que o Brasil está vendo? Ele não está. Ele vai ter que sair para saber. Quando eu for para xepa vou roubar bonito”, disse o pagodeiro, que está no VIP e não precisa lidar com a escassez de comida nesta semana.

Wanessa também chamou a atenção do colega de confinamento: "Que feio. Você falou que era feio roubar", disse a artista. Yasmin, por sua vez, cogitou a ideia e afirmou que pegaria comida de algum participante com quem tivesse embate na casa, mas atualmente, não tem nada contra o motorista: “Não tenho mais nenhuma treta com ele", a loira opinou.

Lucas entrou no assunto e defendeu a atitude: "Não é roubar", o professor de educação física lembrou que eles dividem os alimentos no confinamento. Por fim, Rodriguinho argumentou que pegaria todos os ovos do baiano se tivesse a oportunidade e ainda contaria a verdade: "Quando ele acordasse, eu diria: 'está aqui'", disse apontando para sua barriga e depois falou que estava brincando.

Todos os confinados duvidaram da afirmação do pagodeiro, que declarou que pegaria os alimentos assim que fosse para a xepa. É importante destacar que Davi já teve três ovos roubados no confinamento, porém ainda não descobriu quem foi o responsável. Inclusive, o motorista, que não consome carne, chegou a pedir para que os brothers dividissem seus alimentos no reality show.

5h30 e o assunto é…DAVI, BRASIL! A investigação sobre os ovos do Davi continuam pela casa🕵🏼 Yasmin desconfiou do Lucas que desconfiou do MC Bin. Todos negaram. E aí, quem pegou os 3 🥚 do Davi? #BBB24#BigBrotherBrasil#TeamDavi 🚗 #calabresopic.twitter.com/3GXj5kLFc0 — Mari Tavares | 🚗🏹🐞🧉🍓 (@Marigroove) February 21, 2024

Mulher de Davi revela acordo que fez com o brother:

Em meio às polêmicas envolvendo a família de Davi fora do Big Brother Brasil 24, Mani Reggo, namorada do participante do BBB 24, participou nesta última segunda-feira, 19, do podcast PodZé. Durante a entrevista, a comerciante e empreendora revelou um acordo que fez com o motorista de aplicativo antes dele entrar no reality da TV Globo.

Na conversa, a mulher do baiano contou que ela deu a opção do marido participar do programa solteiro. "Conversei com Davi e falei: 'Você tem a opção de entrar solteiro, não vou te impedir, mas te peço, não me envergonhe'", revelou. Mas ela contou que o motorista se recusou e até chegou a chorar durante o bate-papo; confira o relato da namorada de Davi.