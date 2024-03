BBB 24: Brothers especulam Poder Coringa: "Se for isso, estou no Paredão"

Lucas Henrique e Pitel especulam significado do Poder Coringa, arrematado por Matteus no Big Brother Brasil 24

Os brothers já estão repercutindo o Poder Coringa da semana, intitulado Podem Sem Volta. Matteus deu o maior lance e comprou o Poder, que dará o direito de impedir que um dos emparedados dispute a prova Bate e Volta.

Pouco depois, Pitel e Lucas Henrique especularam sobre o significado do poder arrematado por Alegrete. "Se for isso, eu estou no Paredão", afirmou a assistente social.

Buda abraçou a sister e comentou: "Foi o que eu te falei, pode ser que seja não uma indicação, mas ele tirar alguém do Bate e Volta". "Então, se for para indicar alguém nesse Bate e Volta, eu estou no Paredão", reforçou a alagoana.

"Mas não precisa ser indicação, pode ser só, tem a dinâmica e aí ele escolhe alguém para não jogar o Bate e Volta", sugeriu o professor de educação física, acertando o significado do Poder Coringa.

Giovanna que também estava na sala perguntou para Lucas o que ele acha que é. "Ou indicar sem Bate e Volta ou?", questionou a Líder. "Ou, depois do Paredão formado, ele escolher alguém para não jogar", palpitou o capoeirista.