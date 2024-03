Ex de Lucas usa remédios controlados e tem pesadelos com BBB 24: ‘Não durmo’

Enquanto Lucas Henrique relata que sonha com Pitel, ex-esposa revela que está dormindo com remédios devido a pesadelos com o BBB 24

Enquanto Lucas Henrique compartilha seus sonhos com Giovanna Pitel, sua ex-esposa, Camila Moura, vive um cenário diferente fora do Big Brother Brasil 24. Em suas redes sociais, a professora de história revelou enfrentar pesadelos constantes, além de estar sofrendo de insônia e usar remédios controlados para tentar dormir desde o término.

Através do Instagram, Camila apareceu depois de passar mais uma noite em claro e relatou que tem sido desafiador enfrentar as noites sozinha desde a traição: “Continuo dormindo com auxílio medicamentoso. A galera me marca nas besteiras que o abençoado faz, então quando eu pego meu Instagram de manhã, quando eu acordo, é pauleira”, contou.

Além de ter dificuldades para pegar no sono, a historiadora ainda revelou que não consegue dormir quando o ex-marido está curtindo suas noitadas na casa mais vigiada do Brasil: “Noite de festa é pior ainda. Não durmo em noite de festa do BBB, mesmo não acompanhando. Eu tenho pesadelos constantes. É horrível. Parece um filme de terror”, ela desabafou.

Camila ainda contou que os gatilhos são tão fortes, que chegou a sofrer uma crise de ansiedade em público e precisou receber atendimento médico ao ver o ex-marido falar sobre ela no reality show. Apesar de enfrentar muitas dificuldades, a professora explicou que evita compartilhar somente situações desagradáveis e está focada em reconstruir sua vida.

Depois do desabafo, a ex-mulher do brother compartilhou que iria para o salão ter um dia de beleza e que estava evitando acompanhar mais notícias sobre o professor em meio aos recentes pesadelos. Vale mencionar que nos últimos dias, Lucas chegou a confessar que sonhou com Giovanna Pitel, com quem tem flertado dentro do programa.

Quando questionado sobre o sonho, ele afirmou que não vinha ao caso, mas que a assistente social sabia do que se tratava. Pitel, no entanto, perdeu a paciência com o brother e se recusou a pedir mais detalhes: “Tem coisa que não cabe a mim não, para! Já disse que não é para saber, não quero saber não. Fica com o seu sonho”, disse.

Lucas gera confusão com fofoca no BBB 24:

Na madrugada desta sexta-feira, 22, Lucas Henrique se envolveu em outra polêmica no Big Brother Brasil ao espalhar uma fofoca sobre uma sister aliada e suas rivais. O professor de educação física semeou o caos ao afirmar que Fernanda, sua colega de equipe, estaria rindo de Alane e Isabelle, que acabaram descobrindo as mentiras do brother.

Logo após a Prova do Líder, Lucas contou a Alane e Isabelle que Fernanda teria comemorado a eliminação delas. No entanto, a confeiteira soube da conversa e prontamente chamou as rivais para esclarecer a situação. Com sinceridade, a carioca afirmou que não estava debochando delas e buscou se defender das acusações do aliado.