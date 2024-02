BBB 24: Brothers descumprem regras e levam punição: 'Um pior que o outro'

Na área externa da casa, os brothers Lucas Henrique, Alane e Beatriz perderam estalecas após receberem três alertas do Big Boss

Descansando após uma longa noite de prova de resistência no BBB 24, da Globo, as sisters Alane e Beatriz acabaram levando uma punição na manhã desta sexta-feira, 09. Isso porque as duas deitaram na área externa da casa e, após conversarem sobre a dinâmica, ficaram em silêncio por um período.

Na ocasião, o líder Lucas Henrique, que estava aproveitando a piscina, se aproximou das colegas de confinamento para avisar que a vendedora do Brás havia levado punição. De acordo com as regras do reality show, os brothers são proibidos de dormirem em qualquer local da casa que não seja os quartos.

"Bia, você tomou estalecada", disse o professor de educação física. "Eu acabei de fechar o olho, será que eu vou levar?", questionou Alane momentos antes do aviso sonoro disparar uma segunda vez. "A gente tava conversando normal, do nada...", lamentou Beatriz.

"Mas eu acabei de fechar o olho, eu não tava dormindo. Tem como ressarcir?", indagou Alane. Na sequência, Lucas Henrique, vencedor da prova de resistência, também não escapou da chamada de atenção do Big Boss.

O brother perdeu estalecas por falar sem microfone, o que também é proibido dentro do confinamento. "É um pior que o outro, Lucas", brincou Beatriz ao perceber o aviso. "Égua, mas eu não tava dormindo, cara. Eu tinha acabado de fechar o olho. Eu perdi a prova e perdi... Duas semanas que tava sem tomar cinquenta [estalecadas]", lamentou Alane, por fim.

Alane e Beatriz estavam conversando no gramado e caíram no sono. Ambas foram punidas com -50 estalecas. Buda foi lá acordar elas. pic.twitter.com/D0KF7RNZJu — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 9, 2024

Lucas quer usar VIP para se aproximar de sister e define alvos

Pouco após vencer a Prova do Líder de resistência, Lucas Henrique já foi para academia pensar em como comandará o jogo como líder da semana. Depois de 9 horas de prova, ele já começou a arquitetar quem chamará para o VIP, quem deixará na Xepa e quem ele pretende incluir Na Mira do Líder.

Sozinho, ele analisou: "Se tiver sete pulseiras, Rodriguinho permanece? Não, vou puxar alguém que está fora. Botar essa última vaga para estratégica. Estou querendo colocar a Bia no VIP e boto a pulseira na cunhã [Isabelle]. Acho que vou fazer isso".

O professor pensa em colocar Beatriz no VIP para se aproximar, mas também cogita indicar Deniziane como um de seus alvos.

"Se eu tiver oito pulseiras....A oitava pulseira, vou trazer a Bia para perto de mim. Mas se eu botar a Ane [Deniziane], ela vai ficar p*, vai comprar o barulho da Ane e não vai adiantar muito… A não ser que explique isso para ela. Pode dar certo essa estratégia: de botar a Bia no VIP, cunhã com a pulseira, como a última opção de indicação, para trazer a Bia para mais perto de mim e sair desse voto aqui", falou apontando para o boneco da vendedora.

"Mas fica muito na cara, né? Eu queria mexer um pouco no VIP, mas o Rodriguinho me colocou… Não sei. Acho que vou colocar o Rodriguinho", continua. "Então é isso. Mentalizar, Davi, Nanda, Ane e cunhã. Davi, Nanda, Ane e cunhã", finalizou.