BBB 24: Acabou! Lucas Henrique é o último a ficar na prova de resistência

Liderança foi definida no BBB 24! Depois de 8 horas de prova de resistência, Lucas Henrique foi o último a deixar a disputa

O brother Lucas Henrique está com a liderança da semana em suas mãos no BBB 24, da Globo. Isso porque ele foi o último participante a deixar a prova do líder de resistência.

O rapaz resistiu por quase 9 horas e foi o campeão da prova após Beatriz cometer um erro na competição e não concluir a rodada. Ao voltar para a casa, Lucas ficou radiante e pulou na piscina para comemorar sua vitória na prova.

Saiba como foi a prova: Divididos em números de 1 a 17, todos os participantes participarão, menos a Giovanna, que segue se recuperando de sua lesão. Cada jogador deverá se posicionar na casa correspondente a seu número. Em frente a sua casa, existe um totem onde os brothers precisam realizar o 'aperto de mão', que contém um sensor, até que a contagem do telão chegue a 0.

Após a contagem, os participantes só poderão tirar a mão do sensor quando aparecer um produto no telão. Quando o produto aparecer, eles deverão encontrar o correspondente no depósito e realizar a entrega em sua casa correspondente no tempo determinado. Quando a janela fechar, os brothers devem aguardar o início do cronômetro novamente e se posicionar com o 'aperto de mão'.

Além de desistir, apenas 3 erros podem eliminar os brothers: se não colocar o produto no tempo correto, se fez a entrega com o produto errado ou se colocar o produto na casa errada.

Lucas Henrique já foi líder no início do jogo

Vale lembrar que Lucas Henrique foi o terceiro líder do BBB 24. Na época, ele venceu uma prova de perguntas e respostas. A atividade aconteceu novamente por etapas, onde os brothers se dividiram em grupos a cada rodada da prova. Os participantes que errassem a resposta da pergunta seriam automaticamente eliminados da competição da noite.

Na primeira fase, que contou com uma questão sobre a criação do samba, 12 jogadores foram eliminados. A segunda fase foi sobre a área da saúde e mais seis brothers perderam a chance de chegar à final da prova.

Ao final da dinâmica, Lucas Henrique, Michel e Wanessa Camargo foram os finalistas. O novo líder acertou a última questão sobre Engenharia e comemorou: "Brasil, acreditem na comemoração.”