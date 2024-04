BBB 24: Boninho dá spoiler da Prova do Finalista: "Resistência raiz"

Boninho exibiu um vídeo com detalhes da disputa que irá garantir uma vaga na final do BBB 24

O Big Brother Brasil 24 está na reta final! Nesta quinta-feira, 11, o TOP 4 irá encarar a Prova que garantirá um lugar na final do programa, que acontece na terça-feira, dia 16.

Logo após o anúncio do eliminado do paredão em que Beatriz, Davi e Isabelle estão disputando, os brothers irão se preparar para a última disputa da temporada.

Em sua rede social, Boninho deu um spoiler do que o público pode esperar para a disputa que começará nesta noite.

"Fechando nosso ciclo de provas, A Prova do Finalista, uma prova de resistência raiz!", entregou em seu Instagram.

Nas imagens que aparece no vídeo é possível ver que a prova envolverá um carrão, que certamente irá para o vencedor da disputa, e uma plataforma giratória.

Matteus e Alane já estão com lugar garantido na última prova da temporada. Os dois sobreviventes do paredão se juntarão a dupla para disputar a primeira vaga na final do BBB 24.