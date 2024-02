BBB 24: Beatriz se surpreende ao ativar Revela Voto na Central do Líder

Beatriz estreou as funcionalidades da Central do Líder e ficou surpresa ao descobrir quantos votos recebeu ao longo da temporada

Quando o quarto do líder foi liberado na madrugada deste sábado, 24, Beatriz convidou as amigas para conhecerem o cômodo e explorarem as funções disponíveis na Central do Líder. Acompanhada de Davi, Isabelle, Alane, Matteus e Leidy Elin, a vendedora utilizou a função Revela Voto, e ficou chocada ao descobrir que tinha recebido apenas um: o de Lucas Luigi.

"Ih! Só o Luigi! Está errado isso daí", disse Leidy ao ver a foto do ex-brother na tela. "Luigi? Um voto só que tu recebeu na vida inteira?", questionou Alane, surpreendida. "É que eu acho que ela foi indicada direta duas vezes, não foi?", lembrou Matteus. "É. Ela foi pelo Lucas e pela Fernanda", complementou Leidy Elin.

"Eu só recebi um voto?", disse a líder da semana. "E a gente aí se matando pensando que você estava ameaçadíssima", observou a bailarina. Os brothers analisaram a descoberta: "Tu recebeu um voto em 50 dias de programa e ele nem está mais aqui. Ou seja, tu não tem perigo", concluiu Alane.

Depois, a paulista se sentiu mal ao entender que Isabelle pode estar muito mais ameaçada do que ela. Bia também pensou que poderia ter ficado com o prêmio em dinheiro da Prova do Líder.

"Amiga, você vai conseguir muito dinheiro lá fora. Sua visão não está no futuro, está no agora, e tudo bem porque é o agora que está vivendo. É pensar: é muito dinheiro? É, mas é uma coisa que uma semana aqui, na minha opinião, vale mais que R$ 44 mil", explicou Alane, tentando consolá-la.

Matteus e Leidy Elin aconselham a nova Líder a não contar essa informação para os demais brothers do BBB 24.

Após abrir mão da liderança, Isabelle chora e é consolada por Davi

Após a consagração da liderança de Beatriz na última sexta-feira, 23, Isabelle foi consolada por Davi no Quarto Magia. A manauara chorou por não ser a nova Líder e abrir mão de sua festa.

"Deus sabe o que faz", disse Davi. Em seguida, o brother começou a cantar a canção gospel "Vai Passar", de Gerson Rufino. Ele também abraçou a sister e acariciou seu cabelo, enquanto ela estava em prantos e em silêncio pela situação.