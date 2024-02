BBB 24: Após abrir mão da liderança, Isabelle chora e é consolada por Davi

Após vencer a Prova do Líder de Resistência ao lado de Beatriz, Isabelle foi consolada por Davi ao abrir mão da liderança. "Deus sabe o que faz"

Após a consagração da liderança de Beatriz na última sexta-feira, 24, Isabelle foi consolada por Davi no Quarto Magia. A manauara chorou por não ser a nova Líder e abrir mão de sua festa.

"Deus sabe o que faz", disse Davi. Em seguida, o brother começou a cantar a canção gospel "Vai Passar", de Gerson Rufino. Ele também abraçou a sister e acariciou seu cabelo, enquanto ela estava em prantos e em silêncio pela situação.

Pouco antes, Beatriz e Isabelle precisaram decidir em consenso quem ficaria com a liderança e quem ficaria com o prêmio de R$ 44,5 mil. A vendedora do Brás acabou sendo a nova Líder.

Como foi a conversa entre Isabelle e Beatriz:

Após vencerem a Prova do Líder de Resistência em dupla, Isabelle e Beatriz sentaram para decidir algumas coisas. Na noite da última sexta-feira, 23, após definirem seus alvos, as sisters tentaram chegar em um acordo sobre quem ficaria com a liderança da semana.

"E se ele [Tadeu Schmidt] mandar escolher uma a liderança e uma o dinheiro?", apontou cunhã. "Me dói muito porque eu quero muito a liderança, o quarto, a festa, o ato, assim como você também quer. Foi ralado para as duas, não foi fácil, sofremos muito ali", afirmou.

Em seguida, a amazonense continuou falando sobre as possibilidades. "E se uma vem com a imunidade e a outra não vem com a imunidade? Também faço muita questão da imunidade".

"O que eu pensei, e até conversei sobre isso, Isabelle, tentar ajudar, independente de quem for a líder, se uma não for imune, tentar ajudar a outra com unhas e dentes. Porque querendo ou não, a gente sofreu juntas, o corpo quase arrancou a parte fora juntas, então é uma conquista dupla", opinou Bia.

As duas relembraram como uma ajudou a outra durante a prova de resistência. A vendedora, então, falou sobre as movimentações que poderia fazer para ajudar Isabelle. "Se eu tiver que colocar o Lucas para te ajudar, eu coloco!", garantiu a sister. "Por exemplo, eu estou com a liderança, o que eu puder fazer, mesmo que me doa, eu vou fazer para ajudar você!", continuou Bia.

"Mas se for individual, você tem até mais opções do que com dupla", analisou cunhã. "Mas aí a gente pode pensar...você acha que você está na mira agora Aqui ninguém sabe de nada, mas assim...", perguntou a vendedora. "Na mira sempre estou, né?", respondeu Isabelle.