BBB 24: Líder, Beatriz coloca quatro brothers Na Mira do Líder

Consagrada como líder do BBB 24 após prova de resistência, Beatriz precisou colocar quatro participantes como alvos do paredão

Após ser consagrada como a líder da semana, Beatriz precisou definir seus possíveis alvos de indicação para o paredão.

No programa ao vivo desta sexta-feira, 23, a vendedora colocou 4 brothers Na Mira do Líder: Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovanna.

Antes, Bia montou o seu VIP. A sister escolheu Isabelle, Alane, Matteus, Davi e Leidy Elin para formar o grupo privilegiado na casa mais vigiada do Brasil.

Vale lembrar que Beatriz se tornou líder após vencer a prova de resistência junto com Isabelle. Porém, apenas uma delas podia se tornar líder e elas tiveram que decidir em comum acordo. Assim, Bia ficou com a liderança e Isa ganhou o prêmio em dinheiro da prova.

Como será a formação do paredão da semana?

No sábado, 24, acontecerá a dinâmica Perde e Ganha que bagunça com as estalecas dos brothers. Em seguida, eles poderão dar os lances para comprar o Poder Coringa. Quem arrematar o Poder da Palavra deverá indicar uma pessoa ao paredão.

Ainda no sábado, acontecerá a Prova do Anjo. O anjo será autoimune e imunizará um participante.

No domingo, 25, o líder indica uma pessoa ao paredão. A dupla do líder empareda mais um. O dono do Poder Coringa empareda outro. A casa vota e o mais votado também está no paredão.

Os três emparedados, menos o indicado pelo líder, disputam a Prova Bate e Volta, em que apenas um se salvará da berlinda.