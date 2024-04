BBB 24: Beatriz conta sonho inusitado com apresentador famoso

No BBB 24, Beatriz surpreendeu Alane e Isabelle ao contar para as sisters que teve um sonho com o apresentador Silvio Santos

Na tarde deste domingo, 7, Beatriz surpreendeu Alane e Isabelle ao contar um sonho inusitado que teve com um apresentador famoso.

A vendedora do Brás revelou que estava sentada ao lado de SilvioSantos, e contava para ele que seu maior sonho é ser apresentadora. A sister disse para as amigas que o dono do SBT confirmou que ela conseguiria atingir o seu objetivo. Depois, o apresentador também teve uma breve conversa com Alane.

E não parou por aí. Beatriz ainda contou que teve um sonho com Roberto Carlos, e que o cantor se apresentava no reality show da TV Globo.

Sisters se arrependem de atitudes

Neste domingo, 7, Alane e Beatriz deitaram no gramado do Big Brother Brasil 24 e conversaram sobre a aproximação entre Isabelle e Matteus. Durante o papo, as sisters falaram sobre a decisão de incentivar os dois a ficarem juntos, e se frustraram com a possibilidade dessa atitude tirá-las da final do reality show.

"A gente pegou uma bola, nós íamos fazer o gol, poderíamos fazer o gol, e falamos: 'Então chuta aí, faz aí'. Aqui é competição, Alane! Tudo aqui é um jogo. [...] Nunca esqueço o dia que o Tadeu falou alto, duas vezes: 'Lembrem, para o que você veio aqui no Big Brother? Lembrem do seu objetivo'. É o seu objetivo, não é o do outro. Nós fizemos o quê? Olhamos para o do outro. Aí o Brasil, agora, quer ver o beijo", disparou a vendedora.

A bailarina concordou com a amiga, e a paulista acrescentou: "Eu e você vamos sair, porque tem que sair dois de nós para formar o pódio de dois lugares. Quem que são os dois? Eu e tu. Davi está botando lenha na fogueira, eles são muito amigos de Davi, é o pódio de Davi. O Brasil vai dizer: 'É meu pódio preferido, tira as duas'", lamentou ela. Saiba mais!