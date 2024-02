BBB 24: Beatriz cai no choro após trocar farpas com aliada: ‘Mexeu comigo’

Beatriz se desespera e cai no choro após discutir com sua principal aliada por motivo inusitado no BBB 24; entenda o que aconteceu

O clima ficou tenso na casa mais vigiada do Brasil neste sábado, 17! A vendedora Beatriz acabou em lágrimas devido a uma discussão acalorada com sua principal aliada na casa, a atriz Alane. Vestidas como biscoitos gigantes por causa do Castigo do Monstro, as duas protagonizaram uma troca de farpas. O motivo? Elas se estranharam por conta de uma maquiagem.

Tudo começou quando as sisters foram indicadas ao castigo pelo novo Anjo da casa, Michel, que ganhou uma prova mais cedo. Após receberem a penalidade, elas decidiram se arrumar juntas para enfrentar o desafio. No entanto, Alane perdeu a paciência e ficou muito irritada depois que sua colega de confinamento tentou copiar sua maquiagem.

A atriz sugeriu que a vendedora fizesse outro desenho em seu rosto: “​​Vai fazer igual? Não tem graça assim! Tu tem que criar o teu. Tu não quer criar uma tua e eu crio a minha?", disse Alane. Decepcionada, Bia começou a chorar. Mas a música do castigo começou a tocar e elas tiveram que interromper a produção para cumprir a penalidade na área externa da casa.

alane no auge dos seus 13 anos ficou chateada porque a beatriz quis fazer uma maquiagem igual a dela kkkkkkkkkkkkk #BBB24pic.twitter.com/fBtteEWMrC — matheus (@whomath) February 17, 2024

Assim que o castigo terminou, as sisters se estranharam. Beatriz contou que ficou bastante chateada e acabou caindo no choro. Alane tentou consolar: “Pelo amor de deus, amiga, eu tô brincando, faz o coração, faz o coração, eu não tô com o coração grande, faz o coração. Você tá levando ao pé da letra, é uma brincadeira”, disse. "É coisa minha, a prova mexeu muito comigo", Bia tentou mudar de assunto.

Beatriz chorando enquanto faz a sua maquiagem para o Monstro. #BBB24pic.twitter.com/CbFGoUEKZ3 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 17, 2024

“As pessoas lá fora vão achar que eu sou uma amiga péssima agora, eu tava brincando”, Alane tentou se explicar, mas Beatriz não aceitou a justificativa da amiga: "Eu sei, mas eu não acho que você estava brincando. Eu vi verdade", disse a vendedora, que se mostrou profundamente chateada com a situação e até desabafou sobre se apegar demais nas pessoas.

Para encerrar o assunto, Alane mudou de ideia e concordou com Bia: "No fundo, sim. Mas é um problema meu que eu tenho que lidar, entendeu? Eu já vivi situações lá fora nos ramos artísticos em que eu dava uma ideia e as pessoas roubavam as minhas ideias. Então eu acho que fiquei um pouco traumatizada com isso", disse a sister.

A PAUTA CONTINUA: alane não gostou de beatriz querer copiar sua maquiagem



alane se explica: “eu já vivi situações lá fora, no meio artístico, que as pessoas copiavam minhas ideias... eu fiquei um pouco traumatizada com isso” #bbb24



pic.twitter.com/I9kYoLvmFr — paiva (@paiva) February 17, 2024

“Eu gosto muito de ti, então eu não quero, nunca, te causar nenhum tipo de sentimento ruim, de choro, de tristeza porque a gente sabe que isso aqui já é uma pressão muito grande e ainda mais ficar chorando, me deixa mal”, a artista concluiu. Por fim, as duas resolveram o estranhamento e até deram risada da desavença.

Alane e Beatriz receberam Castigo do Monstro:

Neste sábado, 17, Michel superou um desafio de agilidade e garantiu o poder da semana, que oferece vantagens de imunidade, além de uma reviravolta para o próximo paredão e um carrão 0km. Ele também indicou Beatriz e Alane ao castigo do monstro. Agora, que tal entender como essa dinâmica vai mexer com a casa mais vigiada do Brasil?

Além das tradicionais regalias como o Almoço do Anjo e a imunidade, o professor também conquistou um poder especial: escolher um participante para enfrentar a berlinda. Sem saber da vantagem, ela já definiu um alvo ao lado de seus aliados. É que antes mesmo de receber o benefício, Michel foi convocado para definir seu voto em uma reunião com Rodriguinho.