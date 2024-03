BBB 24: Beatriz acerta dinâmica e revela se vai atender Big Fone: 'Fugir'

Beatriz surpreende ao revelar indicação ao Paredão pelo Big Fone; sister ainda contou se vai correr o risco de atender ao telefone no BBB 24

Na manhã desta sexta-feira, 1º, Beatriz se provou uma grande jogadora ao fazer uma leitura precisa da dinâmica da semana no Big Brother Brasil 24. Duas horas antes do Big Fone tocar pela primeira vez, a vendedora cravou que o telefone vai mandar alguém para o Paredão. Mesmo com a previsão negativa, ela revelou que não pretende ‘fugir’ da ligação e explicou o motivo.

Durante a madrugada, Bia discutia suas estratégias com os colegas de confinamento na área externa da casa. Foi quando Davi revelou acreditar que o reality show entrará em modo turbo nos próximos dias, considerando que o programa está próximo do fim. A vendedora não apenas concordou, como também deu uma previsão certeira da dinâmica.

“Tudo agora vai acontecer, vai acontecer de tudo que você não viu aqui", o motorista disparou. Bia opinou: "Pode tocar Big Fone também", disse a sister. Matteus, que estava participando da conversa, cravou que o telefone tocaria neste final de semana. Entretanto, a vendedora deixou um alerta aos colegas de que a ligação não traria boas notícias

"Só que eu acho que o Big Fone vai ser: você está no Paredão. Eu acredito! Acho que Big Fone vai ser negativo agora, veio muita coisa boa no Big Fone, muita coisa boa”, Bia acertou a dinâmica da semana e entregou que mesmo assim, vai atender o telefone para movimentar a casa: “Se eu estiver perto, eu atendo, não vou fugir do jogo", a sister avisou.

Davi e Isabelle concordaram e disseram que também vão preferem correr o risco: "Seja o que quiser, ainda mais estando na mira", a manauara pontuou. "É a dinâmica, não é? A dinâmica pede para gente jogar", o motorista opinou e questionou aos colegas: "Aqui a gente pode contar um com o outro, não é?".Alane e Matteus concordaram com a aliança.

Vale lembrar que o vencedor de mais uma prova do líder no BBB 24, Lucas Henrique já está se preparando para a formação do próximo paredão. Em conversa com Yasmin Brunet, ele revelou que possui dois brothers como alvos para indicar direto a berlinda da semana e Davi é um deles. Além do motorista, ele também pretende indicar Michel.

Maratona do Big Fone começa em breve:

Boninho não está para brincadeira! O diretor do Big Brother Brasil 24 revelou que planejou uma trollagem para agitar os confinados a partir desta sexta-feira, 1º. Isso porque o Big Boss vai ligar para casa seis vezes ao longo dos próximos dias, mas apenas uma ligação terá uma mensagem. Quem atender o último Big Fone está no Paredão!

Quem estiver acordado na manhã desta sexta-feira, 1º, vai precisar dar uma corridinha na área externa para atender o telefone às 10h. Essa não será a mensagem desagradável e o brother vai ficar falando sozinho. Mas as emoções não param por aí! Mais tarde, às 16h, outra ligação promete agitar ainda mais a casa; saiba quando o telefone vai tocar novamente.