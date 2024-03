BBB 24: Além de Davi e MC Bin Laden, outros brothers foram ameaçados de expulsão

24ª edição do BBB acumulou diversos pedidos de expulsão desde o seu início; relembre a seguir outros brothers que correram risco de deixar a casa

Com a briga entre Davi (21) e MC Bin Laden (30) a internet foi tomada por pedidos pela expulsão dos dois confinados no BBB 24 e, apesar da comoção na web, esta não é a primeira vez que os brothers são alvo de ameaças de serem desclassificados desta temporada do reality. Relembre a seguir.

Nas primeiras semanas do BBB 24, Nizam (32) acusou Davi de incitar uma agressão —o que quebra uma das regras do contrato do programa. Em meados de janeiro, os dois tiveram uma discussão acalorada após a formação de um novo Paredão.

Nizam e os vetados da votação escolheram, em conjunto, o baiano para disputar a permanência na casa. Davi não aceitou bem e logo os dois começaram a discutir, e então o motorista de aplicativo chamou o brother para bater nele. Após a cena, o executivo de contas ameaçou ir ao confessionário para pedir a expulsão do adversário.

Pouco tempo após a briga entre Nizam e Davi, Luigi (28) foi alvo de pedidos de expulsão por parte dos internautas após usar, pela segunda vez, a palavra "macaca" para se referir a uma mulher negra. Na época, alguns vídeos falsos circularam nas redes afirmando que o participante seria desclassificado pelo uso do termo considerado racista.

Ainda enquanto o dançarino estava na casa, Leidy Elin (26) chegou a aconselhá-lo sobre o uso da palavra e pediu para que ele não a usasse mais enquanto estivesse no programa. Na manhã desta terça-feira, 27, a trancista recordou a conversa durante sua participação no programa Mais Você.

Última eliminada do BBB, Leidy Elin também foi alvo de pedidos de expulsão por parte do público. As ameaças se intensificaram após a estudante de direito jogar as roupas de Davi na piscina da casa mais vigiada do Brasil, em um momento de briga.

Os dois começaram a discutir após uma das edições do Sincerão e a briga se estendeu até o momento em que a trancista arremessou as roupas do motorista de aplicativo na piscina. No entanto, de acordo com a cartilha do programa, a atitude da ex-sister não configurava agressão.

Davi chegou a cogitar a possibilidade de ir ao confessionário para pedir a desclassificação da colega de confinamento, com a justificativa de que ela tê-lo provocado no intuito de desestabilizá-lo, o que não é uma atitude aceita no programa. Porém, ele não seguiu com a ideia e os dois receberam um sermão de Tadeu Schmidt (49) durante a edição ao vivo do reality.

Mais recentemente, após a briga entre Davi e Bin Laden os pedidos de expulsão acabaram respaldando também em Fernanda (32). A confeiteira tentou conter o motorista de aplicativo durante a confusão e, em meio às reclamações dos internautas, alguns telesepctadores a acusaram de agressão e muitos saíram em defesa da niteroiense.

"Não é possível e nem concebível que alguém pediria expulsão de uma mulher que claramente está tentando separar a briga de dois homens. Acho que nem vendo eu acredito", escreveu o ex-BBB Gil do Vigor (32) em seu perfil do X, antigo Twitter.

Por fim, a mais recente ameaça de expulsão englobou Davi e Bin Laden. Os dois trocaram ofensas e quase partiram para a agressão na noite desta segunda-feira, 25, após o Sincerão. O cantor e o motorista precisaram ser apartados pelos dummies, companheiros de confinamento e até por uma bronca do Big Boss.

No entanto, mesmo após acusações de que eles teriam quebrado cláusulas do regulamento do BBB e inúmeros pedidos de expulsão vindos dos telespectadores, a produção do programa decidiu deixá-los na casa, recebendo um sermão de Schmidt na noite desta terça, 26.

CONFIRA A BRONCA DE TADEU SCHMIDT PARA DAVI E MC BIN LADEN: