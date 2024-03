BBB 24: Alane surpreende com possível indicação ao paredão: "Não é amizade"

Caso vença a próxima prova do líder do BBB 24, Alane contou para Matteus que já sabe qual participante vai mandar para o paredão do reality

Na tarde desta quarta-feira, 6, Alane conversou com Matteus na área externa da casa do BBB 24 sobre sua indicação ao paredão caso vencesse a Prova do Líder. Ela confessou que mandaria Leidy Elin após os últimos acontecimentos entre elas.

"Fui sair dali, eu fui entrar, sabe quando a gente passa por alguém e faz assim, esse sorrisinho assim, nem isso a Leidy faz e é a Yasmin que tem motivo para nem olhar na minha cara e eu a dela. E aí eu fiquei olhando assim e aí se eu fosse Líder e colocasse a Leidy no Paredão? Entendeu, já estava assim. Que tipo de pessoa...", disse a bailarina. "Argumentos não faltariam", interrompeu o gaúcho.

Alane, que chegou a se desculpar após expor o voto da sister para Davi, desabafou sobre a relação delas. "Ela queria uma amiga ou ela queria uma aliada de jogo? Porque isso não é amizade, entende? 'Ta no meu Top 5', nem olha na minha cara depois, ela queria aliados para se proteger e que medo é esse?", questionou a paraense. "E quando eu falei que tu só é importante quando tu está ajudando" "É, quando tu não tem utilidade para a pessoa é que tu vê", afirmou ela.

Matteus também analisou a situação. "Não é nem questão de não ter utilidade, tem muitas pessoas aqui, não preciso nem citar nomes porque tu sabe, tem pessoas que tem um poder na mão, um Líder, um Anjo, ou está mais em ascensão no jogo, aí tu é...[...] Não são pessoas que nem eu, tu, Bia e Davi, que se tiver sem o poder, a gente está aqui lutando que nem a gente estava essa semana, apavorados, sofrendo, mas está junto", falou ele.

Alane afirmou que essa situação abriu seus olhos. "E ainda bem que aconteceu isso, essa confusão toda de eu sem querer soltar porque abre os olhos. Deus sempre faz as coisas com um propósito, eu estava ali agora na cozinha, com ela cantando reggae, que ela falou que ia tatuar 'brilhando em vida, sorrindo à toa, só vivendo amor e paz', a minha vontade era falar não está vibrando nem amor e nem paz. E nem sorrindo à toa porque está aí mal-humorada o dia inteiro", disparou ela.

E acrescentou: "É dolorido imaginar que eu votaria nela, mas assim não dá porque ela votaria em mim, agora eu sei. Ontem mesmo alguém estava falando alguma coisa no quarto sobre voto, 'vai votar em mim?', ela falou assim 'não, tenho muitas opções antes'. Muitas opções antes? Tem treze pessoas na casa. Muitas opções é o quê? Porque se eu saí de Top 5 para ser votada é porque a pessoa é inconstante da cabeça."

