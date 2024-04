BBB 24: Alane conta sonho inusitado com Beatriz e DJ famoso: "Mente fértil"

"Perseguia a gente. Ele saía do ralo da pia", revelou Alane ao dar detalhes sobre o sonho inusitado que teve no Big Brother Brasil 24

Na noite desta sexta-feira, 12, após dormir na área externada da casa do Big Brother Brasil 24, Alane conversou com Isabelle e contou para a dançarina sobre um sonho que teve com um famoso e Beatriz, a última eliminada do reality show da TV Globo.

A bailarina, então, contou os detalhes do sonho, que também teve a presença do DJ Pedro Sampaio. "Eu e a Bia, a gente estava na casa da minha avó", conta ela, citando o artista. "Do nada. Ele vinha do ralo da pia", recordou ela. Isabelle ficou surpresa com a história. "Meu Deus, que luta! Olha lá, cada sonho, né, minha mana?", reagiu a sister.

Matteus se aproxima das meninas, e Alane conta a história. "Sonhei eu e a Bia na casa da minha avó. Aí o Pedro Sampaio perseguia a gente. Ele saía do ralo da pia", repetiu ela. "Mas que mente fértil!", comentou o brother ao ouvir o relato.

Em seguida, Isabelle chama a paraense para elas se arrumarem para o programa ao vivo desta noite. A bailarina pede cinco minutinhos de soneca, para que ela tente sonhar novamente e entenda o sonho que teve. "Quero ver o que vai acontecer com o Pedro Sampaio, a casa da minha avó e a Bia", explicou.

Leia também: BBB 24: Sozinha, Alane desabafa após perder prova: "Não quero ir embora"

Alane desabafa sobre enfrentar Matteus e Isabelle no Paredão

Pouco tempo após deixar a Prova do Finalista do BBB 24, Alane conversou com Matteus sobre seu desempenho na disputa e confessou o medo de enfrentar o aliado e Isabelle no Paredão. Em conversa no banheiro da casa, a paraense revelou que só pensava em sua mãe durante a prova.

"Agora é uma coisa que foge do nosso controle. Mas todo mundo deve estar numa felicidade danada da garra que tu tem", consolou Matteus. "Mas ela deve estar arrasada... Um Paredão contigo e com a Isabelle. É fé, só", lamentou a bailarina. Saiba mais!