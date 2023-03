BBB 23: Vidente previu expulsão e conflito com MC Guimê no reality; saiba tudo

A vidente Bianca Godói previu que o BBB 23 logo iria enfrentar expulsão e garantiu conflito com MC Guimê

A expulsão de MC Guimê (30) e Antônio Cara de Sapato (33) no BBB 23 já havia sido prevista por uma vidente. No mês passado, a sensitiva Bianca Godói afirmou que o programa iria enfrentar uma série de confusões entre os brothers, principalmente envolvendo o funkeiro.

Em uma publicação realizada em seu perfol do Instagram, Bianca, que é conhecida por fazer previsões chocantes de famosos, afirmou que o programa estava com os dias contados para expulsar um dos participantes. Segundo ela, já era para ter acontecido antes.

" A energia de expulsão continua dentro da casa. Haverá uma expulsão, sim, dentro desse Big Brother, inclusive já era pra ter acontecido, né? Já aconteceu alguns casos ali que se você for olhar para os outros programas que teve, era pra ter acontecido a expulsão", começou ela.

"O Gustavo podendo sofrer com ataques vindo de pessoas que estão ao redor dele, e uma grande confusão, um conflito imenso. Junto a corrente do MC Guimê, do Fred Nicácio e do Cezar. Vai ter uma confusão muito grande entre os homens . Vai ser difícil controlar essa confusão", disparou.

Na época, Bianca também deixou claro que Guimê, mesmo tendo uma trajetória tranquila no jogo, não seria o favorito para levar o prêmio: "MC Guimê não ganha e será eliminado agora, nas próximas três semanas" .

Ainda no mesmo bate-papo com os internautas, a sensitiva também alertou que Fred Desimpedidos também não estava com um futuro muito agradável. Bianca afirmou que provavelmente ele não sairá do programa com uma boa aprovação do público.

"Fred sairá do Big Brother e com uma repercussão negativa que virá para cima dele nas próximas semanas, o Boco Roso, tá? Vai se levantar uma grande negatividade em cima dele, palavras erradas na hora errada", afirmou.