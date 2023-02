Vidente prevê expulsão e acidente grave no BBB23: "Pânico e desespero"

Vidente prevê expulsão e diz que próximas semanas serão tensas no BBB23

Conhecida pelas revelações polêmicas, a sensitiva Bianca Godói fez novas e reveladoras previsões sobre o que vai acontecer no BBB23 nas próximas semanas. Em seu perfil nas redes sociais, a vidente assustou ao prever um momento que gerou preocupação.

"A energia de expulsão continua dentro da casa . Haverá uma expulsão, sim, dentro desse Big Brother, inclusive já era pra ter acontecido, né? Já aconteceu alguns casos ali que se você for olhar para os outros programas que teve, era pra ter acontecido a expulsão", começou ela.

Ela também disse que um homem vai vencer o programa. "O ganhador dessa edição vai ser um homem . E esse homem, ele vai ter um contrato grande de TV, ele vai ser reconhecido na TV brasileira, na Globo. É o que eu vejo referente ao participante que vai ganhar essa edição. Eu vou deixar mais pra frente, gente, mas já sei quem é", completou.

A vidente também afirmou que um dos participantes, Fred, ex de Boca Rosa, vai terminar mal o programa. "Fred sairá do Big Brother e com uma repercussão negativa que virá para cima dele nas próximas semanas, o Boco Roso, tá? Vai se levantar uma grande negatividade em cima dele, palavras erradas na hora errada", afirmou.

Ao final, ela ainda esclareceu que uma grande briga vai acontecer. "Gustavo também entrando num momento tempestivo. O Gustavo podendo sofrer com ataques vindo de pessoas que estão ao redor dele, e uma grande confusão, um conflito imenso. Junto a corrente do MC Guimê, do Fred Nicácio e do Cezar. Vai ter uma confusão muito grande entre os homens. Vai ser difícil controlar essa confusão".

Bianca Godói ainda disse que Sarah Aline será destaque no jogo. "Quietinha no jogo, vai indo e tem um grande caminho. Essa menina ainda vai nos surpreender. Uma grande positividade de luz, ela tem um Axé dentro dela, mas ela não sabe disso".

Ao final, mais uma bomba. "Fred Nicácio sendo eliminado com rejeição, sendo cancelado em breve, nas próximas semanas. MC Guimê não ganha e será eliminado agora, nas próximas três semanas. Outra energia dentro da casa, terá um acidente com água quente . Alguém cozinhando macarrão ou fazendo café", concluiu.

A sister Domitila Barros (38) divertiu o público ao contar uma história inusitada sobre sua "origem" em papo com Gabriel Santana (23) na casa do BBB 23. O brother disse que gosta de ouvir a Miss Alemanha usando o termo "constelação", e a ativista aproveitou para explicar para o ator sobre o motivo de falar tanto a palavra, contando um pouco sobre sua origem.

"Quando eu fui pra minha numeróloga, ela falou pra mim que eu vim de vários planetas diferentes, por isso eu tenho muitas sardas, que ela fala que as sardas são as estrelas da minha pele", começou falando. "Aí, desde então, eu só uso "constelação'", disse ainda aos risos.