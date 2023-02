BBB 23: Tina opina sobre próximo eliminado do reality: "Você é uma cascavel"

Terceira eliminada do BBB 23, Tina revelou quem deve ser o próximo brother a deixar a competição

Tina, a terceira eliminado do BBB 23, participou nesta quarta-feira, 8, do programa 'A Eliminação', apresentado por Bruno de Luca e Ana Clara, no Multishow.

Durante a atração, os apresentadores pediram para a sister revelar quem ela gostaria que fosse o próximo eliminado do reality show da TV, e que fizesse uma justificativa inspirada nos discursos de Tadeu Schmidt na noite de paredão.

A ex-sister revelou que deseja que o próximo participante a deixar o confinamento seja Fred Nicácio, e surpreendeu com o discurso, afirmando que o médico não aproveitou as informações obtidas durante o período que ficou no Quarto Secreto.

"Pra você, que teve oportunidade de sair no Paredão Falso e obter informações privilegiadas, custava mostrar para alguns brothers as suas armas? Custava você se posicionar no jogo de forma assertiva, como talvez o público desejava?", começou a modelo.

E completou chamando o brother de cobra cascavel. "Fred, você não sai somente hoje, como também não ganhará todo e qualquer valor acumulado porque você é uma cascavel, que muda de pele o tempo inteiro. Então, seu eu te amo, está tudo bem, você sai hoje da casa BBB 23", completou ela.

O discurso de Tina deixou Bruno de Luca e Ana Claros impressionados, já que eles não haviam combinado nada com ela antes.

Confira o vídeo de Tina falando sobre Fred Nicácio:

Tina sobre Fred Nicácio: "Cascavel que muda de pele o tempo inteiro". 🗣️ #BBB23pic.twitter.com/4fRaWYwFFu — Tina Access (@tinacaccess) February 9, 2023

Recado para os brothers

Após ser eliminada, Tina mandou um recado para os colegas que seguem no confinamento e aproveitou para alfinetar o líder da semana, Gustavo. A mensagem da ex-sister intrigou os participantes, e Larissa e Fred tentaram desvendar o que ela disse.

"Continuem a jornada. Botem para quebrar (...) Nem toda festa de cowboy é uma festa bem-vinda. Cuidado com as estratégias e alianças", disse a modelo. Gustavo escuta atentamente o recado, e Larissa e Fred tentaram entender o que a angolana quis dizer em seu recado.

