BBB 23: Tarólogo acertou previsão sobre uma desistência na edição

O tarólogo Val Couto acertou uma previsão sobre o BBB 23, da Globo. No início da competição, ele conversou com a equipe do site Contigo! e revelou que um participante poderia desistir do jogo. A previsão dele se concretizou nesta sexta-feira, 17, quando Bruno Gaga apertou o botão de desistência do reality show e saiu da edição.

“Vamos ter também a desistência, uma pessoa vindo a desistir do Big Brother. Vamos ter uma possível desistência, tem alguém pensando claramente em desistir, pensando muito em sair da casa, imaginando que a ida para o Big Brother foi um erro”, disse ele.

Além disso, o tarólogo fez mais previsões sobre o reality show. Será que também vão se concretizar?

No vídeo, Val Couto contou sobre brigas entre os participantes. “Podemos ter uma briga com expulsão dentro do BBB. Essa briga que vai trazer um alvoroço dentro da casa é um homem. Eles vão se pegar, vai ter babado forte”, afirmou ele, que ainda revelou outra possível polêmica. “Vai ter um participante sofrendo preconceito muito grande dentro da casa e isso pode trazer até uma punição para um dos participantes”, contou.

Logo depois, o tarólogo contou sobre um suposto romance entre duas mulheres. “Eu vejo duas meninas dentro da casa do Big Brother trazendo revelação amorosa. Uma se declarando para a outra e isso não vai demorar muito para acontecer, vai trazer comentários muito grandes. Mas eu não acho que ela vai ter a resposta desejada que quer, vai surgir um buxixo muito grande. Uma moça se declara apaixonada pela outra”, afirmou.

Por fim, ele fez a previsão de que uma mulher pode ser a campeã do BBB 23. “Para este ano, quem leva o Big Brother com certeza é uma mulher. Eu vejo atrás das cartas que é uma mulher. As cartas estão bem bonitas, estão mostrando muita coisa legal”, afirmou.

