BBB 23: Tadeu Schmidt chama o comercial antes da hora após problema

Tadeu Schmidt enfrenta perrengue ao vivo no BBB 23 e é obrigado a chamar o comercial para resolver a questão

O apresentador Tadeu Schmidt enfrentou um perrengue ao vivo na casa do BBB 23, da Globo, na noite desta sexta-feira, 14. Ele apareceu na tela da sala de estar da casa para conversar com os participantes, mas teve problemas no áudio. Os confinados não conseguiram ouvir o que ele estava falando e o comunicador teve que chamar o comercial antes da hora.

Ao vivo, os participantes informaram Schmidt que o áudio estava robótico e muito ruim de escutar. A produção tentou resolver o problema no ar, mas não foi possível. Então, o apresentador chamou o intervalo comercial rapidamente para dar tempo da produção arrumar o áudio.

Depois do intervalo fora de hora, Schmidt voltou ao vivo e conseguiu falar normalmente com os participantes para realizar a noite de formação do 15º paredão.

Relembre o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Cezar Black

"Quando eu terminar, seremos 7. Todo mundo conhece o significado da palavra paradoxo? Não custa lembrar. Paradoxo é aquilo que parece ou que de fato é contraditório, parece o oposto do que imaginávamos. Qual foi a maior queixa da Amanda dentro da casa? Não conseguir ser ouvida. Ela falou isso desde o dia 1. Agora, com a casa mais vazia, com mais convivência, isso já melhorou. Mas quantas vezes a Amanda não repetiu essa queixa? Ela queria ser ouvida. Olha o paradoxo. Na vida real, a Amanda é referência. É a doutora Amanda. Ela é procurada pelas pessoas que querem ouvi-la. Aline, quantas vezes não repetiu dentro da casa: 'eu estou confusa'? Essa mulher super bem resolvida, 41 anos que transparecem certeza. Talvez por isso, nesse ambiente que é mais difícil de entender, ela acusa: 'estou confusa'. É um paradoxo. Em alguns momentos nessa casa, ela pega a certeza que está dentro dela e esclarece tudo. Em outros, ela está confusa", disse ele.

"E o Cezar Black? Se tivesse que definir quem é esse cara que está no BBB, alguém diria: é o cara rodeado de amigos. Nunca se viu uma mensagem do Anjo tão salpicada de gente, um monte de pessoas queridas que queriam falar para ele. No entanto, qual foi a maior queixa do Black? Nunca foi prioridade de ninguém, sempre se sentiu sozinho. Ele clamou por uma parceria forte que nunca veio. Paradoxo terrível. Vou começar falando do Black. Cezar Black é um homem de tantos paradoxos. Esse brutamontes, com esse bíceps que parece uma coxa, ganha a vida cuidando das criaturinhas mais delicadas, recém-nascidas. Enfermeiro, das profissões mais queridas, é quem cuida da gente nos momentos mais difíceis, com a maior dedicação. É esse cara. Humilde, determinado, educado, correto. Imagina alguém no futuro que chega no hospital em um momento de sofrimento e vê que o enfermeiro é Cezar Black? Imagina a felicidade? Não porque é o Black famoso, do BBB, mas porque é o Cezar. Que tem mais sensibilidade do que músculos".

"Precisa pouco para fazer esse coração ficar mais apertado do que as roupas dele. Você não lembrava a última vez que seus pais te viram chorar, né? Agora está fácil. Chorou em show, chorou agora, chorou em paredão, chorou com a escultura do cachorrinho no jardim, chorou com hip hop, chorou de arrependimento, chorou de solidão, chorou baixinho e chorou tão alto que até assustou. Mas não é por causa desse coração que ele se esconde quando a discussão se apresenta, ele fala mesmo e quando é interrompido por alguém, ele repete até ser ouvido. Já passou do ponto em algum momento? Passou. Quantas pessoas pode dizer que nunca passaram do ponto no BBB? Mas se jogou de um jeito, às vezes literalmente, como quando arrancou um totem do chão ou quando venceu a prova arrancando a pele das mãos. Entre os enfermeiros tão queridos, um dos mais adoráveis. O que poderia levar a saída de alguém com esse perfil? Paradoxos. Ai preto, que agonia. Quem sai hoje é você, Cezar Black", finalizou.