BBB 23: Só de biquíni, Larissa rebola ao fazer coreografia na piscina

Confinada na casa do BBB 23, Larissa exibe seu corpaço absurdo ao fazer dança usando apenas biquíni fio-dental

Após voltar para a casa do BBB 23 durante a repescagem de ex-BBBs, Larissa arrancou suspiros dos fãs na tarde desta sexta-feira, 24. Ela aproveitou o dia ensolarado para colocar o seu corpaço absurdo para jogo em um dia na piscina com os colegas de confinamento.

A morena apareceu apenas de biquíni fio-dental sem alças para renovar o bronzeado. Em um momento de diversão, ela até fez uma dança na beira da piscina para ensinar uma coreografia para os amigos.

Nos comentários do post feito pela equipe dela no Twitter, os fãs fizeram vários elogios para a beleza dela. “Gata demais”, disse um fã. “Eita como é linda”, comentou outro. “Perfeitinha demais”, afirmou mais um.

Mais cedo, Larissa pediu mais roupas para a produção do BBB 23. Ela contou que não sabia que poderia retornar para a casa do reality show e fez uma mala com poucos itens. "Posso pedir uma coisa, produção? Quero mais roupa para ficar em casa, shorts e blusinha mais basiquinha. Não tenho nada para ficar no dia a dia, mais calcinha também, por favor", disse ela no confessionário.

Lari dançando na beira da piscina para vocês



Larissa revela mensagem que recebeu de Lexa

Durante a madrugada desta sexta-feira, 24, Larissa contou que recebeu uma mensagem de Lexa após a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23, da Globo. Os dois foram desclassificados do programa após terem sido acusados de importunação sexual contra Dania Mendez, a mexicana que fez intercâmbio no reality show. Assim, Larissa contou que Lexa desabafou em um recado para ela.

“Ela falou para mim. Ela me mandou uma mensagem e disse: 'Está doendo muito'. Ela disse que são 10 anos de relacionamento, e ela pegou um jatinho e veio buscar ele. Foi muito lindo, foi um respeito para a relação e eu acho que vai dar tudo certo... Ela é maravilhosa”, disse ela.