BBB 23: Larissa faz pedido inesperado para produção: “Não tenho nada”

Larissa faz apelo inusitado e surpreende ao revelar que não preparou a mala para retornar ao BBB23

Larissa (24) tem motivos de sobra para comemorar! Ao lado de Fred Nicácio (35), a educadora física retornou para a casa mais vigiada do Brasil pela escolha do público. Mas após as comemorações, a morena se deu conta de que não preparou a mala para a ocasião e surpreendeu ao fazer um pedido inusitado para produção na manhã desta sexta-feira, 24.

Em seu Raio-X, Larissa agradeceu o carinho do público: “Eu achei que isso não aconteceria mais, de dar o bom dia para vocês aqui. Estou muito feliz, muito obrigada. Muito obrigada aos meus fãs, que agora eu sei, eu tenho muito fã, graças a Deus. Obrigada a todo mundo que votou para eu voltar para a casa, isso é um sonho real.", disse emocionada.

"Me desculpa se eu cheguei e não falei as coisas que vocês queriam, mas é porque realmente eu não sei das coisas, eu sei só as coisas que foram passadas para mim. Eu alertei todo mundo sobre jogar, que é isso que o público quer. Eu sei que poderia ser uma vantagem para mim, mas eu poderia ser diferente", a morena explicou seu novo posicionamento no jogo.

Por fim, Larissa pediu mais roupas para a produção, incluindo peças íntimas: "Posso pedir uma coisa, produção? Quero mais roupa para ficar em casa, shorts e blusinha mais basiquinha. Não tenho nada para ficar no dia a dia, mais calcinha também, por favor", a educadora física surpreendeu com o apelo inusitado e concluiu o vídeo diário.

“…Deus fez as coisas como tinham que ser, por isso que meu coração estava tão tranquilo quando eu sai daqui.



Me desculpa se eu não falei tudo o que vocês queriam, eu falei e alertei todos sobre jogar que é o que o público quer, eu sei que poderia ser uma vantagem para mim…" pic.twitter.com/tpbuoi8X8e — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) March 24, 2023

Larissa diz para sisters não se preocuparem com paredão

Larissa está confiante com a estadia de suas aliadas no BBB 23! Em conversa com Amanda (32), Aline Wirley (41) e Bruna Griphao (24), logo após o reencontro, a morena revelou que as amigas têm grande chance de permanecerem na disputa por terem muitas pessoas torcendo por elas, segundo sua percepção no período em que ficou fora da casa.