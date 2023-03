BBB 23: Sisters são pegas de surpresa com invasão de criatura na casa

Durante festa no BBB 23, sisters se desesperam com invasão de animal na sala da casa mais vigiada do Brasil

E teve invasão no BBB 23 na madrugada deste domingo, 12! As sisters Aline Wirley (41) e Domitila Barros (38) levaram um susto ao se depararem com uma de criatura inesperada na sala da casa mais vigiada do Brasil!

As sisters encontraram um sapo e o momento repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, a ex-Rouge e a modelo aparecem tentando tirar o animal do meio da sala. Enquanto Aline tentava se aproximar do bicho para capturá-lo, Domitila ficou na porta para ajudar a colega de confinamento a sair do cômodo.

Apesar do susto, as sisters conseguiram resgatar o sapo e devolveram o animal para fora da casa. Os internautas comentaram sobre a invasão no BBB 23. "Morrendo com Domiline tentando tirar um sapo da sala", "Que dupla cara, (risos)! Muito boas", "Se um dia eu estiver no BBB e aparecer um sapo, eu aperto o botão [de desistência] sem pensar duas vezes", disseram.

Confira a invasão no BBB 23:

morrendo com domiline tentando tirar um sapo da sala pic.twitter.com/2qIDPiLOaE — tô sentindo uma coisa (@perryclassic) March 12, 2023

BBB 23: Participante de reality mexicano é confirmada na casa!

Uma novidade na casa do BBB 23 promete agitar o jogo! Vem aí mais uma participante no reality show da TV Globo! Dania Mendez (31) era uma das sisters do reality show mexicano La Casa de Los Famosos, e vai participar do programa brasileiro nos próximos dias.

Famosa por barraco, a influenciadora digital, que soma mais de 3 milhões de seguidores em seu Instagram, já participou de outro reality, o Acapulco Shore da MTV. No programa, uma cena de uma briga viralizou, em que ela joga uma garrafa d'água em colega de confinamento.

Dania Mendez deve entrar na casa do BBB 23 nos próximos dias e ficará no Brasil por uma semana com os brothers no confinamento. A visita surpresa da participante tem uma missão secreta, que ainda não foi revelada ao público.