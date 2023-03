Participante de reality show do México é confirmada no BBB 23

Dania Mendez, do reality mexicano 'La Casa de Los Famosos' e famosa por barraco, vai entrar na casa do BBB 23; Entenda!

Uma novidade na casa do BBB 23 promete agitar o jogo! Vem aí mais uma participante no reality show da TV Globo!

Dania Mendez (31) era uma das sisters do reality show mexicano La Casa de Los Famosos, e vai participar do programa brasileiro nos próximos dias.

Famosa por barraco, a influenciadora digital, que soma mais de 3 milhões de seguidores em seu Instagram, já participou de outro reality, o Acapulco Shore da MTV. No programa, uma cena de uma briga viralizou, em que ela joga uma garrafa d'água em colega de confinamento.

A influencer começou a fazer sucesso no TikTok em 2020, ultrapassando quatro milhões de seguidores na plataforma. Além de ser apresentadora do programa 'Los 40 MX', ela já apareceu no clipe de Más de la Una, do cantor Maluma.

Dania Mendez deve entrar na casa do BBB 23 nos próximos dias e ficará no Brasil por uma semana com os brothers no confinamento. A visita surpresa da participante tem uma missão secreta, que ainda não foi revelada ao público.

Confira o anúncio:

BBB 23: Key Alves vai para reality no México

A eliminada do BBB 23, Key Alves (23) também participará desse intercâmbio! No sábado, 11, o diretor Boninho revelou a sua decisão de mandar a ex-sister para o reality show La Casa de Los Famosos, que é a versão mexicana do Big Brother.

Ele exibiu o visto de Key, que foi eliminada do programa nesta semana. No seu post, Boninho disse: “Vamos arrumar as malas! @bbb @lacasadelosfamosos”. Por sua vez, Key deixou um comentário no post. “Me voy a México”, disse ela, que, em tradução livre é: “Eu estou indo para o México”.

