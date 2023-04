BBB 23: Sisters do Quarto Deserto organizam alvos para o paredão: "Mesma ordem"

Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa se reuniram no Quarto Deserto e conversaram sobre suas prioridades de voto

As sisters do Quarto Deserto se reuniram nesta terça-feira, 11, para analisar seus próximos alvos para o paredão do BBB 23.

Durante a conversa, Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa pensaram em suas opções de voto, seguindo uma lógica dependendo da eliminação que acontecerá nesta noite. Bruna, aliás, disputa a preferência do público contra Fred Nicácio e Sarah Aline.

"[Se] Fred sai, uma de nós pega o Líder [e bota o] Black, aí a gente vota na Sarah", afirmou Amanda. Larissa concordou com a sister e acrescentou a estratégia: "[Se Bruna Griphao sai] Black primeira opção, Sarah segunda", ressaltou.

A médica continuou organizando as prioridades do grupo: "Se Sarah sai, Black primeira opção e Fred segunda opção. O Black sempre vai ser a primeira opção, seja para Líder ou para voto", pontuou.

Larissa, então, corrige a amiga e afirmar que caso Griphao seja eliminada do reality, elas devem focar em Sarah. "A gente coloca a Sarah antes do Black", disse ela, que organiza as prioridades de voto. "Black primeira opção de voto de qualquer coisa. Segundo a Sarah, terceiro Fred, Domitila e último o Alface. Um desses vai sair. E aí quem sair continua na mesma ordem", completou.

Perfil suspenso

Na manhã desta terça-feira, 11, o perfil da participante do BBB 23 Amanda Meirelles (32) foi suspenso no Twitter. A conta da sister está fora do ar e aparece com uma notificação de suspensão.

"Conta suspensa. O Twitter suspende que violam as regras do Twitter", diz a mensagem na rede social. Sem saber ainda o motivo da conta ter sido suspensa, os fãs especulam que seja uma armação de torcidas rivais.

