BBB 23: Perfil de Amanda Meirelles é suspenso no Twitter

Sister Amanda Meirelles, do BBB 23, tem conta oficial no Twitter suspensa por violação de regras

Na manhã desta terça-feira, 11, o perfil da participante do BBB 23 Amanda Meirelles (32) foi suspenso no Twitter. A conta da sister está fora do ar e aparece com uma notificação de suspensão.

"Conta suspensa. O Twitter suspende que violam as regras do Twitter", diz a mensagem na rede social.

Sem saber ainda o motivo da conta ter sido suspensa, os fãs especulam que seja uma armação de torcidas rivais. "Torcida rival fez mutirão para prejudicar ela e atrapalhar na votação", "Que jogo baixo hein, derrubar a conta da Amanda! Só pq estavam em peso votando pro Fred sair e também pq odeiam ela de graça, isso se chama DESESPERO. Certeza que tem dedo da torcida do fundo do poço, mas pra votar no Gshow esse povo não presta né", disseram.

Outro internauta alertou: "Quem derruba uma conta não é uma torcida e sim a plataforma. Se a conta de Amanda Meirelles foi derrubada, é porque algo não estava dentro das regras da rede".

Os administradores do perfil de Amanda estava fazendo mutirão pela permanência de Bruna Griphao no reality show, que disputa o décimo terceiro paredão com Fred Nicácio e Sarah Aline.

Os ex-BBBs Cara de Sapato e Paula Freitas chegaram a se manifestar sobre a suspensão da conta de Amanda: "Gente, a conta da @draameirelles está suspensa então vamos assumir o B.O. e fazer por aqui os mutirões pra esse paredão que seriam feitos lá tá?", disse o lutador.

"Derrubaram a conta da Amandinha aqui? Como assim gente? Deixem a pitica em paz!", pediu a biomédica.

Confira:

A outra torcida foi tão baixa que derrubaram a conta da Amanda



Levem isso como incentivo e MACETEM O GSHOW pic.twitter.com/IkZK4PKpbJ — Rádio Docshoe (@RadioDocshoe) April 11, 2023

Quem derruba uma conta não é uma torcida e sim a plataforma. Se a conta de Amanda Meirelles foi derrubada é pq algo não estava dentro das regras da rede. — Rafinha Gomes (@rafinhagomes00) April 11, 2023

Derrubaram a conta da Amandinha aqui? Como assim gente? Deixem a pitica em paz! — Paula Freitas (@paulafreitasr_) April 11, 2023

Gente, a conta da @draameirelles está suspensa então vamos assumir o B.O. e fazer por aqui os mutirões pra esse paredão que seriam feitos lá tá? — Cara de Sapato (@caradesapatojr) April 11, 2023

BBB 23: Amanda critica brother e expõe: ''Extremamente influenciável''

Após o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 10, as sisters do Quarto Deserto tiveram uma conversa com Ricardo Alface sobre os outros brothers. Após Bruna Griphao tirar sarro de Cezar Black e prometer colocá-lo no paredão, caso continue no reality, Amanda resolveu dar sua opinião sobre o enfermeiro.

"Não desce, eu não suporto mais. Tô com ranço já", comentou Alface sobre o brother que queria colocar na berlinda, mas ganhou anjo autoimune. Em seguida, Amanda afirmou ter sido a pessoa que mais conversou com Cezar na casa e analisa o posicionamento do brother no jogo.

"Pra mim ele passou metade do programa se lamentando por não jogar da maneira que ele queria e a outra metade se justificando por todas as oportunidades de jogar como queria e não conseguiu. Ele fala uma coisa e ele não assume o papel de que ele poderia fazer diferente o tempo inteiro", disse a médica.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!