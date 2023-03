BBB 23: Sarah Aline e Ricardo se beijam e combinam: “Uma coisa não tem nada a ver com a outra”

Sarah Aline e Ricardo se beijaram em frente ao Big Fone do BBB 23, porém, combinaram que o romance não afeta o jogo

Nesta quarta-feira, 15, Sarah Aline e Ricardo protagonizaram mais um beijo no BBB 23, porém, deixaram claro que os beijos e o jogo na casa mais vigiada do Brasil são coisas diferentes.

Enquanto os outros brothers conversavam no jardim, a psicóloga e o biomédico foram em direção ao Big Fone.

Quando Sarah tocou no telefone do BBB, Ricardo colocou sua mão em cima, como se estivesse desafiando a sister. “Vai ser na força? Eu vou ganhar”, disparou Sarah.

“Eu não duvido não, deixa que eu estou aqui, ‘macetado’ como você fala”, enquanto Ricardo brincava, Sarah colocou a mão na bochecha do brother.

A psicóloga então separou o affair do jogo: “Sai do meu caminho, faz teu game. Uma coisa não tem nada a ver com a outra”.

“Não é porque eu beijo sua boca, que eu não vou querer te eliminar”, disparou Sarah. E Ricardo constatou: “Só ganha um”.

Após isso, os dois deram um beijão em frente ao telefone preto que tocará em breve para anunciar a chegada da participante Dania Mendez, que vem do “La Casa de Los Famosos”, reality-show do México.

Depois do momento romântico, Sarah pediu para que Ricardo largasse o Big Fone e a dupla foi com os brother para dentro da casa.

Elogio!

Ainda nesta quarta-feira, a médica Amanda surpreendeu ao elogiar o marido de Aline Wirley, Igor Rickli, em conversa com a cantora.

"Com todo respeito, mas seu marido é um gato", disparou Amanda para Aline, que concordou com a sister e rasgou elogios para seu amado.