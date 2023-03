BBB 23: Boninho anuncia que Big Fone vai tocar hoje. Saiba o motivo!

Boninho dá pista de como será a chegada de Dania Mendez no BBB 23: 'Está tudo certo!'

O diretor de TV Boninho surgiu nas redes sociais para dar alguns avisos para os fãs do BBB 23, da Globo. Ele anunciou que o Big Fone vai tocar na tarde desta quarta-feira, 15, para anunciar a chegada de Dania Mendez, que é a participante do La Casa de Los Famosos que vai passar alguns dias no Brasil.

O telefone vai anunciar a chegada dela às 15h05 desta quarta-feira e ela ficará confinada com os brasileiros por alguns dias. Enquanto isso, vale lembrar que a ex-BBB Key Alves foi enviada para participar do La Casa de Los Famosos por alguns dias.

“Está tudo certo, Dania já está no hotel. A gente conseguiu passar por tudo tranquilo, ela não soube de nada. Ela está guardadinha, preparando mala, teste de Covid, tudo que a gente tem que fazer. E, às 15h05, numero cabalístico, ela vai entrar na casa. E sabe como? Plim! É ele: Big Fone em espanhol, portunhol. Vai tocar lá e avisar que ela está chegando na casa. Fiquem ligados. E ànoite ainda tem algumas novidades para vocês curtirem esse exchange”, disse ele.

Larissa diz quem pode ser o próximo eliminado

Eliminada do BBB 23 na noite de terça-feira, 14, a professora de educação física Larissa fez a sua aposta sobre quem pode ser o próximo eliminado do reality show. Em participação no programa Bate-Papo BBB, ela contou que acredita que Fred pode sair se for parar no paredão .

“Pelo jeito, [quem vai ser eliminado é] o Fred. Vem fazer companhia para mim aqui fora. Frederico, deu para nós”, disse ela.

Além disso, Larissa deu mais opiniões sobre os outros participantes durante a atração. Ela contou que acredita que Gabriel Santana é a planta da temporada. Ela apontou Ricardo como o maior estrategista da casa. Ao ser questionada sobre o favorito da edição, ela disse: “Estou achando que pode ser o Ricardo. O Guimê, será que não? Bruna, pode ser”.