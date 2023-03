BBB 23: Amanda elogia beleza do marido de Aline Wirley e sister reage

Durante uma conversa sincera no BBB 23, Amanda elogiou o companheiro de Aline Wirley: "Seu marido é um gato"

Amanda (31) e Aline Wirley (41) trocaram confidências no jardim da casa mais vigiada do Brasil nesta quarta-feira, 15. A médica chegou até a exaltar a beleza do modelo Igor Rickli (39), com quem a ex-rouge tem um casamento aberto. Mas se engana quem pensa que o elogiou foi motivo de desavença, já que a cantora reagiu com leveza.

Tudo começou quando Aline decidiu abrir o coração sobre o marido: "O Igor é uma pessoa extremamente melancólica. Extremamente. E eu sempre fui muito mais... gosto muito do sol, gosto de coisas mais apimentadas. Enquanto eu ouço Bruno Mars, ele ouve Beirut. Ele gosta de dias nublados, eu gosto de dias de sol.”, revelou para Amanda.

Ela continuou a falar sobre as diferenças com o parceiro: “Com o tempo, fui aprendendo com ele a entender essa melancolia, esse lugar mais cinza que não é ruim. Fui aprendendo a gostar de dias nublados, do silêncio”. Amanda escutou atenta e disparou: "Com todo respeito, mas seu marido é um gato", confessou.

Aline não se incomodou e concordou com a sister: "Ele é muito gato! E ele é um homem muito f*da", se derreteu. Ela e o modelo já estão casados há 8 anos e tem o pequeno Antônio como fruto da relação. No ano passado, eles decidiram revelar que vivem relacionamento aberto e sem rótulos.

Igor Rickli protagoniza momento emocionante ao se declarar para Aline Wirley

Fora da casa mais vigiada do Brasil, Igor Rickli também se declarou para a esposa no dia das mulheres. Em suas redes sociais, o marido de Aline Wirley demonstrou todo seu carinho pela mulher, da qual está longe há mais de 50 dias e fez uma publicação para falar sobre a saudade da companheira.

"O que você gritou pela casa hoje?", perguntou Igor ao filho. "Mãe, se você estiver me escutando, Feliz Dia das Mulheres. A gente te ama, mamãe", disse Antônio. "Estamos com saudades, a gente está bem", emenda o ator, sorrindo. "Ela faz falta para a gente, mas estamos indo bem", disse com a voz embargada.