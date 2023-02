BBB 23: Sarah Aline e Ricardo opinam sobre qual participante deve ser eliminado

No quarto do líder, Sarah Aline e Ricardo criticaram a postura de um dos emparedados e acreditam que ele dever eliminado

Sarah Aline e Ricardo especularam sobre o próximo eliminado do BBB 23. Nesta última quinta-feira, 23, após a prova do líder, em que a psicóloga ganhou a liderança, os brothers foram surpreendidos com a formação do paredão, e Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo disputam a preferência do público para seguirem no reality.

No quarto do líder, nesta sexta-feira, 24, a líder e o biomédico conversaram sobre quem deve ser o próximo participante a deixar a casa, e acreditam que a disputa está entre Nicácio e Domitila.

Para Ricardo, o médico deixará o programa e afirmou que a presença do brother o incomoda: "A presença do Fred [Nicácio] me incomoda a pensar direito", disse ele. Sarah também opinou: "É isso, às vezes eu me sinto apagada. Não é maldade", concordou.

Em seguida, o biomédico analisou o comportamento dos emparedados e explicou que Fred Nicácio o deixa acuado e que Gustavo não se impõe no jogo.

"Você pode ver que tem uma diferença grande entre a Key falando e o cowboy [Gustavo] falando. Não tô nem aí pro cowboy falar palavras bonitas, eu tô mesmo pro cowboy ser mais ele mesmo falando 'eu vou votar nele por causa disso e disso', motivos concretos e não 'ah, convivência'. Isso é muito vago pra cinco, seis semanas de jogo", finalizou.

Sarah Aline desabafa sobre aliado

Em conversa na academia do BBB 23, Sarah Aline e Marvvila falam sobre brother, sem especificar quem. "Tem coisas que, sei lá, tem gente que falta um pouco com a noção, né?", diz a artista. Sarah dispara: "Passa muito de um pouco da noção. Passa muito, tipo muito pra mim. Eu já estou ficando cansada. Já te falei isso".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!