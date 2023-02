BBB 23: Sarah Aline fala sobre relação com aliado: 'Já estou ficando cansada'

Em conversa com a cantora Marvvila a sister desabafou

Em conversa na academia, Sarah Aline e Marvvila falam sobre brother, sem especificar quem. "Tem coisas que, sei lá, tem gente que falta um pouco com a noção, né?", diz a artista. Sarah dispara: "Passa muito de um pouco da noção. Passa muito, tipo muito pra mim. Eu já estou ficando cansada. Já te falei isso".

Marvvila aconselha a psicóloga a falar com o amigo. "Mas, assim, você podia falar também". Sarah diz que vai falar: "O que eu peco é em não falar pra ele". A cantora diz: "Se você gosta da pessoa e se você sente coisas você pode muito bem falar: 'Eu acho isso, isso, isso'. Amizade é isso. Agora se a pessoa vai querer ouvir ou não...".

A Pipoca fala da dificuldade que tem com essas situações: "Na minha cabeça eu meio que tipo, ah, não concordo, vou ignorar que é melhor, sabe? Mas aqui a gente não pode fazer isso, ignorar faz moldar a situação um pouco. Engole, sorri e sai andando. Aí chega uma hora que pode ser uma somatória para explodir e eu não quero explodir". Marvvila concorda: "Aí você vai ficando de saco cheio sem nunca ter falado".

Sarah conclui: "Exatamente, isso que é errado. Eu não quero isso. Eu vou falar, nas próximas situações que isso me incomodar eu vou falar".

Cristian manda indireta no recado do eliminado

O ex-BBB Cristian usou o recado do eliminado para dar um alerta para os participantes do reality show. Fora do BBB 23, ele gravou um vídeo para os colegas, que foi exibido na sala no final da tarde desta quarta-feira, 22. Na mensagem, ele mandou uma indireta para quem está se achando os 'generais' do jogo.

"Todo mundo espera uma resposta de alguém de fora para entender o que aconteceu aí dentro. Não desejo mal para ninguém, quero que vocês continuem no jogo. Cuidem com algumas peças que acham que são os generais porque, de repente, eles podem não ser, e isso pode minar o jogo de vocês", disse ele.