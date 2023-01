BBB 23: Rodrigo Mussi revela quem são os seus favoritos no reality: "Gosto bastante!"

Rodrigo Mussi descartou torcida para Key Alves e confessou que nunca teve muita proximidade com a sister

Na manhã desta segunda-feira, 23, Rodrigo Mussi (36) surpreendeu a todos ao fazer uma revelação inusitada! É que durante o Encontro, o ex-BBB afirmou que não está torcendo para Key Alves (23) no BBB23, e que nunca teve muita proximidade com a atleta fora do reality.

“Eu a vi uma vez só, não conheci a fundo. Não conheço muito", iniciou o influenciador digital. Na sequência, Mussi também comentou sobre a tatuagem que a sister fez em sua homenagem após o acidente.

"Depois do acidente a gente teve uma conversa, sei que ela fez uma tatuagem que mostrou na casa… ela é uma jogadora, gosta de desafio. Com certeza ela está pensando no prêmio. Mas, bater de frente para a Larissa agora”, disse ele, que confessou que isso não é motivo suficiente para receber o prêmio do jogo.

Por fim, Rodrigo revelou para quem realmente vai a sua torcida: “Eu gosto bastante do Fred, do canal Desimpedidos porque é carismático e a Larissa, que é muito inteligente no jogo, ela faz a gente querer torcer por ela”, concluiu.

A jogadora de vôlei Key Alvessurpreendeu os internautas ao exibir a homenagem que fez para Rodrigo Mussi , do BBB 22.

Em conversa com Domitila, a atleta mostrou a tatuagem que fez para o ex-BBB, na época em que ele sofreu o grave acidente de carro, em março de 2022.

Vale lembrar que os dois tiveram um affair, e ele estava na casa dela antes do acidente que o deixou quase um mês internado.

A jogadora tatuou o sobrenome de Rodrigo ao lado de uma cruz na região do pulso. Em participação no programa Encontro, Mussi contou que viu Key apenas uma vez e conversavam pelas redes sociais, mas confessou que não a conhece muito.