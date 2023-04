BBB 23: Ricardo explica motivo de indicar Fred Nicácio ao paredão: ''Me sentindo mal''

Questionado por Domitila, Ricardo explica motivo de ter colocado Fred Nicácio direto na berlinda

A indicação de Ricardo Alface como líder da semana deixou muita gente curiosa. Após a formação do décimo terceiro paredão, Domitila resolveu questionar o brother sobre a escolha de ter colocado Fred Nicácio diretamente na berlinda.

A ativista social perguntou se poderia ter feito algo para mudar a indicação de Alface, mas Ricardo foi direto: "Nada". "Ouvi coisas dele aqui na cozinha. Tudo lá de cima. Só me deu munição para poder votar nele tranquilo. Isso me faz mal porque tem afeto no quarto, estava tendo amizade, estou me sentindo mal sim. É um jogo que tá numa situação confortável", explicou Ricardo.

"O que ele entregou foi pouco. Sobre o posicionamento. E o jogo está acabando", completou o biomédico. Domitila Barros então relembrou uma conversa com o líder: "Até ontem depois da nossa conversa a interpretação seria que a única pessoa que não vota é a Sarah, se precisar tirar o meu ou da Sarah da reta, você vota. E o Fredão seria opção, mas não agora. Não foi essa ideia?".

"Se eu falei o agora não lembro, posso ter falado. O que eu ouvi aqui hoje... Não é que mudou tudo, só me acendeu um fogo. [...] Desde a primeira vez que eu vejo ele construindo grupo, eu falo que eu jogo só, pra mim grupo é errado. Outras coisas que eu vou contra, o pensamento que ele vem de fora, comparações que ele fazia do jogo dele com a Amanda. Isso, pra mim, não é posicionamento de jogo. Avaliei tudo isso em posicionamento de jogo", explicou Ricardo.

Após a formação do paredão, Fred Nicácio viu a indicação de Alface como traição e alertou Domitila sobre ela ser um possível próximo alvo do biomédico.

Fred Nicácio flagra brother falando dele: ''Mendigando pra vocês''

Após a formação do Paredão neste domingo, 09, Fred Nicácio, colocado na berlinda pelo líder Ricardo Alface, tentou ouvir a conversa do biomédico no Quarto Deserto com as sisters adversárias. Após escutar um pouco do bate-papo na despensa, o médico resolveu flagrar os participantes abrindo a porta do quarto.

"Pode falar", disse Ricardo ao ver o emparedado abrindo a porta dando risada. "Vim só ver a cena", disparou Fred Nicácio, que deu risada e fechou a porta em seguida.

As sisters e Alface, então, reprovaram a atitude de Fred Nicácio. "Não vai entrar na minha cabeça. Eu não tenho medo de nada", comentou Ricardo. "Ele tem esse poder", falou Aline Wirley. "Ele mexe", concordou Bruna Griphao, emparedada pelos votos da casa. " Que falta de respeito", opinou Aline Wirley.

Veja o momento que Fred Nicácio faz o flagra:

