BBB 23: Fred Nicácio vê traição de brother e alerta Domitila: ''Larga de ser trouxa''

Após formação de paredão, Fred Nicácio vê traição em brother e alerta Domitila sobre ser a próxima vítima

Após ser colocado no décimo terceiro paredão do BBB 23 por Ricardo Alface, Fred Nicácio refletiu sobre o jogo do brother no reality e alertou Domitila sobre ser um próximo alvo do biomédico.

"Eu não desconfio à toa. Quando eu desconfio, eu tenho o porquê desconfiar. Eu sinto: 'Opa, sinal de alerta'", comentou o médico sobre a desconfiança que está sentindo em relação a Alface no jogo. "Eu sabia que isso poderia acontecer um dia, que a gente conversou, mas eu não imaginava que seria tão rápido, sabe?", falou a miss.

Nicácio então respondeu: "Não é que aconteceu agora, é que nunca foi." "Amiga, a fidelidade dele não é a sua", disse o médico. "Eu sei, como ele falou: 'Se eu tiver que votar em você para salvar a Sarah, eu vou votar'", falou Domitila.

Os dois seguiram conversando e Nicácio refletiu sobre a escolha de Ricardo em colocá-lo no paredão: "Hoje ele tinha a possibilidade de votar na Bruna direto e na Larissa direto. Ele tem embate com a Bruna, não tem embate comigo. Por que ele não fez?". O médico, então, disparou: "É bom que o Brasil vê quem ele é. O Brasil vê como é ganancioso, incapaz de receber confiança. Não dá para confiar. Prefiro apoiar o Black, que eu sei que não vai me trair".

Em seguida, o brother alertou Domitila e aconselhou a ativista social a tomar cuidado por ser um possível alvo do biomédico: "Se eu estou imunizado, ele vota em você antes de votar na Bruna. Larga de ser trouxa."

Fred Nicácio também fez questão de alertar Sarah Aline. Após dizer que Alface tem medo dele, o médico comentou que o líder da semana usa a affair como escudo no jogo.

Fred Nicácio flagra brother falando dele: ''Mendigando pra vocês''

Após a formação do Paredão neste domingo, 09, Fred Nicácio, colocado na berlinda pelo líder Ricardo Alface, tentou ouvir a conversa do biomédico no Quarto Deserto com as sisters adversárias. Após escutar um pouco do bate-papo na despensa, o médico resolveu flagrar os participantes abrindo a porta do quarto.

"Pode falar", disse Ricardo ao ver o emparedado abrindo a porta dando risada. "Vim só ver a cena", disparou Fred Nicácio, que deu risada e fechou a porta em seguida.

As sisters e Alface, então, reprovaram a atitude de Fred Nicácio. "Não vai entrar na minha cabeça. Eu não tenho medo de nada", comentou Ricardo. "Ele tem esse poder", falou Aline Wirley. "Ele mexe", concordou Bruna Griphao, emparedada pelos votos da casa. " Que falta de respeito", opinou Aline Wirley.

Veja o momento que Fred Nicácio faz o flagra:

