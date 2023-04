BBB 23: Fred Nicácio flagra brother falando dele: ''Mendigando pra vocês''

Emparedado, Fred Nicácio flagra brother falando dele para sisters do Quarto Deserto e tira sarro da situação

Após a formação do Paredão neste domingo, 09, Fred Nicácio, colocado na berlinda pelo líder Ricardo Alface, tentou ouvir a conversa do biomédico no Quarto Deserto com as sisters adversárias. Após escutar um pouco do bate-papo na despensa, o médico resolveu flagrar os participantes abrindo a porta do quarto.

"Pode falar", disse Ricardo ao ver o emparedado abrindo a porta dando risada. "Vim só ver a cena", disparou Fred Nicácio, que deu risada e fechou a porta em seguida.

As sisters e Alface, então, reprovaram a atitude de Fred Nicácio. "Não vai entrar na minha cabeça. Eu não tenho medo de nada", comentou Ricardo. "Ele tem esse poder", falou Aline Wirley. "Ele mexe", concordou Bruna Griphao, emparedada pelos votos da casa. " Que falta de respeito", opinou Aline Wirley.

Momentos depois, na cozinha, Fred Nicácio se aproximou das sisters do Quarto Deserto e explicou que sua intenção era falar diretamente para Ricardo e não com elas. "Naquela hora que eu abri a porta lá, eu só fui ver a cena dele mendigando pra vocês, porque eu sabia que isso ia acontecer. Não foi pra vocês não, foi pra ele", esclareceu o brother.

"Agora ele vai relevar tudo o que falou pra vocês, tudo o que vocês falaram pra ele, porque é interessante pra ele ficar assim com vocês agora. Tô explicando que não foi pra vocês, para que vocês não se sintam atacadas individualmente", opinou o médico sobre a postura de Alface.

Leia também: Ricardo se joga no chão para ouvir conversa de brothers

Veja o momento que Fred Nicácio faz o flagra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Fred Nicácio chama sister de 'mosca morta': 'As plantas cresceram'

Neste sábado, 8, o brother Fred Nicácio detonou o jogo da sister Amanda na casa do BBB 23, da Globo, e ainda a chamou de 'mosca morta'. O assunto surgiu durante uma conversa com Domitila no Quarto Fundo do Mar.

Os dois estavam falando sobre o episódio em que Amanda ganhou o anjo e não colocou Nicácio no castigo do monstro. “Só não me colocou porque estava com pouca comida [na Xepa]. Isso tudo baseado naquela história dela de que eu estava sendo maldoso, sendo vilão”, disse ele.

Então, Domitila contou: “Pelo que entendi foi porque o pessoal não quis seguir”. Por sua vez, Fred alfinetou a rival. “Porque ela é mosca morta, ué. Ela que faça sem ninguém concordar. Um monte de gente do grupo na época achou que era uma jogada muito estranha minha, mas eu banquei. Ela que sustentasse”, disse ele.

Por fim, Fred declarou: “Até hoje está aí, no vácuo do cavaco. De tanto que foi está aí, as plantas cresceram”.