BBB 23: Ricardo dá risada ao descobrir quantos votos recebeu: ''Eu me acabo''

No Quarto do Líder, Ricardo Alface cai na risada ao ver quantos votos ganhou no confessionário na casa do BBB 23

Após desabafar em conversa com Domitila Barros (38) no BBB 23, na madrugada desta terça-feira, 18, o brother Ricardo (31), líder da semana na casa, ficou olhando algumas fotos de sua trajetória no programa comandado por Tadeu Schmidt (48).

"É nós, Domi. É nós, pode ter certeza", disse Alface ao olhar para uma foto dele com Domitila, sua atual aliada no confinamento.

O líder, que conquistou a liderança no domingo, 16, após a eliminação de Sarah Aline, ficou em silêncio por alguns minutos e, na sequência, decidiu ver a opção que mostra quantos votos ele já recebeu no confessionário durante o programa, disponibilizada na Central do Líder.

Ao descobrir que ganhou apenas um voto na casa, Ricardo caiu na risada. "É sobre isso. Ai ai, eu me acabo", disse o biomédico, aos risos.

O perfil oficial de Ricardo no Instagram compartilhou o momento e escreveu: "93 dias, top 5, envolvido em MUITAS temáticas no programa, não se escondeu no game… e recebeu 1 voto no confessionário! PALMAS! Que jogador", iniciaram os adms.

"Ontem o Ricardo acessou os seus votos na central do líder e nos rendeu essa reação maravilhosa que combina muito com ele! Mais cedo, ele conversou com a Domitila e disse “Eu fiz tudo o que eu pude por esse jogo, até além! Falaram que queriam ver game… isso eu trouxe!” E trouxe mesmo! Se entregou e segue se entregando ao jogo… E contra fatos não há argumentos!", disseram ainda.

BBB 23: Ricardo cai no choro e diz: ''Dói muito''

O brother Ricardo não segurou a emoção ao desabafar com Domitila durante a madrugada no BBB 23, da Globo. Aliados no jogo, os dois desabafaram sobre a eliminação de Sarah Aline nesta semana e ainda comentaram sobre a permanência de uma sister no jogo.

"É do tipo, 'ah que o Brasil quer que jogue', tá bom. Na boa, não fui o melhor jogador não, várias paradas erradas que eu fiz, pensei e falei. Mas aí você vê as pessoas que você gosta muito, que se posicionaram muito bem, com vários fatores importantíssimos pra chegar na final, saindo", disse ele.

E completou: "Aí você fica tipo: 'Peraí. Eu posso sair pra uma pessoa que só somou voto num grupo'. Eu posso sair pra uma pessoa que só somou voto, que não jogou, que não articulou, fez nada pro jogo. Eu posso sair pra uma pessoa que já saiu do programa e voltou. Dói, mano. Dói muito".