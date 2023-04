BBB 23: Ricardo cai no choro e diz: 'Dói muito'

Ricardo não segura as lágrimas ao desabafar sobre permanência de sister no BBB 23: 'Eu posso sair'

O brother Ricardo não segurou a emoção ao desabafar com Domitila durante a madrugada no BBB 23, da Globo. Aliados no jogo, os dois desabafaram sobre a eliminação de Sarah Aline nesta semana e ainda comentaram sobre a permanência de uma sister no jogo.

"É do tipo, 'ah que o Brasil quer que jogue', tá bom. Na boa, não fui o melhor jogador não, várias paradas erradas que eu fiz, pensei e falei. Mas aí você vê as pessoas que você gosta muito, que se posicionaram muito bem, com vários fatores importantíssimos pra chegar na final, saindo", disse ele.

E completou: "Aí você fica tipo: 'Peraí. Eu posso sair pra uma pessoa que só somou voto num grupo'. Eu posso sair pra uma pessoa que só somou voto, que não jogou, que não articulou, fez nada pro jogo. Eu posso sair pra uma pessoa que já saiu do programa e voltou. Doí, mano. Dói muito".

Por fim, Domitila falou sobre a sua situação, já que está no paredão da rodada. "Se eu sair, eu também não vou chorar. Eu vou sair orgulhosa de ter dado o nome Domitila Barros nessa edição. Pode dizer que não gosta de mim, pode dizer que não foi o suficiente, agora dizer que não me viu e que eu não dei meu nome, não pode dizer não", afirmou.

Ricardo fala de seus amores com Cauã Reymond

Na segunda-feira, 17, o ator Cauã Reymond entrou na casa do BBB 23 e o brother Ricardo Alface falou sobre os romances que teve ao longo do reality show. "Eu tive uns amores. No começo, eu tive um amor que só me iludiu, e depois foi embora", afirmou ele confundindo os fãs. Isso porque o bonitão demonstrou interesse por Paula e por Tina.

Depois, ele relatou o romance que viveu com Sarah Aline. "De lá para cá, acabei me encantando muito pela princesa Sarah. A gente ficou mais de 35 dias juntos, um fortalecendo o outro", disse ele. Ao final, Alface deixou claro que quer reencontrar a eliminada aqui fora. "Depois te mando notícias", brincou.