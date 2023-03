BBB 23: Reality da TV Globo já teve outros casos chocantes de assédio; relembre

Antes do caso de assédio no BBB 23, programa já enfrentou outras situações problemáticas parecidas

Depois da pressão popular e muita análise, a produção do BBB 23 decidiu por eliminar os participantes MC Guimê (30) e Antônio Cara de Sapato (33) por "conduta inadequada" nesta quinta-feira (16). O caso de assédio no reality, infelizmente, não é isolado e já aconteceu em outras temporadas.

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Temos na nossa casa uma visitante…como todas as mulheres, merece respeito absoluto. A partir de tudo que vimos e ouvimos, não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram dos limites ontem", disse Tadeu.

Pouco antes, o apresentador mostrou aos telespectadores do programa cenas que causaram a eliminação imediata dos brothers. Nas imagens, o público pode acompanhar momentos em que Cara de Sapato beijou a força Dania Mendez, visitante do reality La Casa de los Famosos.

Além disso, também foram exibidas cenas em que Guimê aparece visivelmente bêbado e tentando se aproximar várias vezes de Dania. Em uma delas, ele chega a tocá-la na região do bumbum, ato que claramente incomoda.

CONFIRA OUTROS CASOS DE ASSÉDIO QUE ACONTECEU NO BBB:

Daniel

O primeiro caso a repercutir na mídia aconteceu durante o BBB 12 e envolveu o brother Daniel Echaniz. Na época, ele foi expulso do programa por suspeita de estupro. Depois de algumas bebidas, o modelo foi para debaixo do edredom com Monique Amin, que também havia bebido bastante.

O caso promoveu uma comoção nacional e a polícia precisou entrar nos Estúdios Globo. Daniel, então, foi tirado às pressas da casa para que o caso fosse investigado como maior cuidado. No entanto, depois de algum tempo, ele acabou sendo absolvido.

No BBB 12 o Daniel foi expulso por decisão da direção!A Monique N denunciou!Fora q teve um clamor popular pra isso,igual teve com Marcos pic.twitter.com/YrqS52sv7f — ki (@ki_tuita) April 23, 2017

Laércio

O segundo aconteceu anos depois, no BBB 16. O participante Laércio acabou provocando a ira não só do público de casa, como de alguns participantes do reality. O caso se iniciou após Ana Paula perceber que ele fazia gestos obscenos para outras mulheres. Também foi notado que ele gostava de ficar observando as moças no banho e dançando nas festas.

Dias após uma briga com Ana Paula, o brother acabou virando alvo de uma corrente nas redes sociais, onde foram expostos casos de relacionamentos dele com menores de idade. Ele não foi expulso, porém foi eliminado no primeiro paredão. Fora do programa, ele foi preso por estupro de vulnerável.

quando a ana paula brigou com o laercio meses depois ele foi preso por pedofilia a intuição dessa mulher não erra nuncapic.twitter.com/EJ3p0doVhx — luc (@lucuceta) March 10, 2023

Pétrix e Pyong

Os dois participantes do BBB 20 enfrentaram situações problemáticas envolvendo assédio sexual. O primeiro foi protagonizado por Petrix ainda no início da temporada. Na ocasião, ele tocou nos seios de Bianca Andrade enquanto ela estava alcoolizada e também encostou as partes íntimas em Flay.

Semanas depois, Pyong Lee acabou bebendo demais e causou uma série de situações desconfortáveis durante uma festa do programa. Ele tentou beijar Marcela McGowan e também passou a mão no bumbum de Flay.

Assédio e abuso é o nome disso! Bianca (Boca Rosa) estava claramente alcoolizada, Petrix se APROVEITOU e fez o que héteros nojentos e machistas fazem! #bocarosa#BBB20#RedeBBB#petrixassediador#PETRIXEXPULSOpic.twitter.com/m8Uv9B8f5T — Breno Santiago🇧🇷 (@BelspBreno) January 25, 2020