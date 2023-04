BBB 23: Produção toma decisão e voz misteriosa faz anúncio: 'Boa sorte a todos'

Quarto do líder

Produção do BBB 23 anuncia decisão na reta final do reality show e surpreende os brothers com recado da voz misteriosa

Na tarde desta quinta-feira, 20, o quarto do líder foi fechado para sempre na casa do BBB 23, da Globo. A produção tomou a decisão de encerrar o espaço do líder ao final da liderança de Bruna Griphao. Assim, ela ouviu a mensagem para desocupar o local.

A voz misteriosa do reality show revelou a notícia para os participantes nesta tarde. “Olá, top 5, aqui é a Central do Líder. O Quarto do Líder será fechado. Nossa parceria foi incrível, adorei ser aliada de vocês nas espiadinhas. Se eu contasse tudo o que eu vi e ouvi lá dentro seria uma loucura. Bruna, hora de pegar suas coisas e dar tchauzinho pro quarto. Boa sorte a todos. Obrigado BBB 23”, disse.

Vale lembrar que Bruna Griphao foi a última líder a edição. Ela ganhou a prova que foi realizada na última terça-feira, logo após a eliminação de Domitila Barros.

Nesta quinta-feira, 20, os participantes vão disputar a prova do finalista, que vai definir quem é o primeiro participante com vaga garantida na grande final na próxima terça-feira, 25.

Dania Mendez revela se falou com Cara de Sapato após acusação

A mexicana Dania Mendezsurpreendeu ao falar sobre o lutador e ex-BBB Cara de Sapato em uma live com seus fãs nas redes sociais. Ela foi questionada se já falou com ele após o reality show, mas ela negou e relembrou toda a situação que aconteceu com os dois. Isso porque ele foi expulso do programa após ser acusado de importunação sexual contra ela.

Dania contou que os dois não se falaram desde o ocorrido e que refletiu sobre a situação. “Não tenho falado com Sapato. Acho que já questões muito sensíveis. Eu, no final do dia, por dentro não sabia como tudo havia sido ampliado aqui fora. E foi algo forte”, disse ela.

E completou: “E não é porque eu tenho algo pessoal contra ele, são as circunstâncias. E, no momento, acredito que é melhor deixar tudo isso acabar. Mas o destino e a vida, em algum futuro, pode nos deixar frente a frente”, afirmou.