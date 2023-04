Dania Mendez revela se já falou com Cara de Sapato: 'Foi algo forte'

Após participar do BBB 23, Dania Mendez responde pergunta de fã sobre Cara de Sapato e esbanja sinceridade ao relembrar a situação: 'Pode nos deixar frente a frente'

A mexicana Dania Mendez surpreendeu ao falar sobre o lutador e ex-BBB Cara de Sapato em uma live com seus fãs nas redes sociais. Ela foi questionada se já falou com ele após o reality show, mas ela negou e relembrou toda a situação que aconteceu com os dois. Isso porque ele foi expulso do programa após ser acusado de importunação sexual contra ela.

Dania contou que os dois não se falaram desde o ocorrido e que refletiu sobre a situação. “Não tenho falado com Sapato. Acho que já questões muito sensíveis. Eu, no final do dia, por dentro não sabia como tudo havia sido ampliado aqui fora. E foi algo forte”, disse ela.

E completou: “E não é porque eu tenho algo pessoal contra ele, são as circunstâncias. E, no momento, acredito que é melhor deixar tudo isso acabar. Mas o destino e a vida, em algum futuro, pode nos deixar frente a frente”, afirmou.

Cara de Sapato deixou o Brasil

O lutador retornou para os Estados Unidos após a Globo voltar atrás e desconvidou a dupla Cara de Sapato e MC Guimê da final do BBB23 que acontece no dia 24 de abril. Os dois também estão fora do especial que será exibido após o fim do programa.

Ambos deixaram o reality após um escândalo envolvendo a importunação sexual sofrido por Dania Mendez, do La Casa de los Famosos. Apesar de inicialmente trabalhar com a possibilidade de receber os dois no programa, a emissora achou melhor dar um passo atrás.

A Globo ainda não deu explicações ao público. Vale lembrar que Guimê e Cara de Sapato seguem com seus contratos mantidos até o final do programa. Ainda de acordo com o colunista, os dois ficaram arrasados com a decisão.