BBB 23: Produção quebra o protocolo para fazer a alegria das desérticas

Produção do BBB 23 volta atrás em decisão e emociona as sisters do Quarto Deserto na reta final do jogo: 'Que nostalgia!'

A direção e produção do BBB 23 pegou os telespectadores e as quatro participantes de surpresa na noite desta sexta-feira, 21. Isso porque a equipe do reality show decidiu quebrar o protocolo na reta final e reabrir o Quarto Deserto.

O Quarto Deserto foi fechado há alguns dias, quando o número de participantes no jogo ficou menor. Como tradição, a equipe sempre fecha o menor dos quartos e reúne os participantes no maior quarto da casa, que, nesta temporada, era o Quarto Fundo do Mar. Porém, o Deserto foi reaberto.

Como as quatro participantes que estão na casa são integrantes originais do menor quarto e são conhecidas como Desérticas, a produção decidiu fazer a alegria delas e colocá-las novamente no quarto. A reabertura do quarto aconteceu durante a edição ao vivo da noite desta sexta-feira, 21, depois do início da votação no último paredão da temporada.

Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa se emocionaram ao entrarem novamente no quarto Deserto. “Vamos passar os últimos diasna casa no nosso quarto. Como tudo começou!”, disse Amanda. E Larissa completou: “Que nostalgia! Achei que nunca mais a gente ia entrar aqui. Não faz sentido as desérticas ficarem no aquário”.

Último paredão do BBB 23

Nesta sexta-feira, 21, o último paredão do BBB 23 foi formado e é disputado por Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa. As três foram emparedadas ao perderem a competição na Prova da Finalista, que teve a vitória de Amanda.

Após a eliminação de Ricardo na noite de quinta-feira, 21, as sister do Quarto Deserto iniciaram uma prova de resistência valendo uma vaga direto na grande final. Aline, Amanda, Bruna e Larissa se enfrentaram em uma disputa no campo de provas, no qual precisaram resistir enquanto estavam em um banco giratório e segurando um círculo grande. Depois de 18 horas de prova, Amanda foi a última a ficar na disputa e venceu a prova.

Assim, Aline, Bruna e Larissa foram direto para o último paredão. Uma delas será eliminada no próximo domingo, 23, e as outras duas vão para a final.