BBB 23: Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa disputam o último paredão

Após Amanda conquistar a vaga na grande final do BBB 23, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa se enfrentam no último paredão da edição

Nesta sexta-feira, 21, o último paredão do BBB 23 foi formado e é disputado por Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa. As três foram emparedadas ao perderem a competição na Prova da Finalista, que teve a vitória de Amanda.

Após a eliminação de Ricardo na noite de quinta-feira, 21, as sister do Quarto Deserto iniciaram uma prova de resistência valendo uma vaga direto na grande final. Aline, Amanda, Bruna e Larissa se enfrentaram em uma disputa no campo de provas, no qual precisaram resistir enquanto estavam em um banco giratório e segurando um círculo grande. Depois de 18 horas de prova, Amanda foi a última a ficar na disputa e venceu a prova.

Assim, Aline, Bruna e Larissa foram direto para o último paredão. Uma delas será eliminada no próximo domingo, 23, e as outras duas vão para a final.

A grande final do BBB 23 acontece na terça-feira, 25, e vai dar o maior prêmio da história do reality show – sendo que o prêmio já passou dos R$ 2.800.000 e ainda pode aumentar.

Enquete BBB 23: Quem deve ser eliminada no último paredão: Aline Wirley, Bruna Griphao ou Larissa? Aline Wirley

Bruna Griphao

Larissa