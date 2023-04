BBB 23: Novo cômodo da casa é fechado e 'desérticas' comemoram: ''Todo o prazer''

Após realizar vontade de sisters, produção faz mais um desejo das 'desérticas' na casa

Após reabrir o Quarto Deserto para agradar as quatro sisters restantes do BBB 23, a produção do reality anunciou mais uma notícia de mudança na casa que deixou as "desérticas" contentes. Neste sábado, 22, eles avisaram o fechamento do Quarto Fundo do Mar.

Satisfeitas com a reconquista de seu território, o grupo composto por Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa comemorou a notícia dada pela direção.

"TODOS: O Quarto Fundo do Mar fechará em instantes. Retirem as malas", pediu a produção do BBB para elas recolherem suas malas e se hospedaram em seu tão querido cômodo.

As amigas saem correndo da academia e gritando pela casa com muita felicidade: "Com todo o prazer! Tchau, Fundo do Mar".

É bom lembrar que as "desérticas" tinham como foco, desde a volta de Larissa, igualar-se ou pelo menos diminuir o número de integrantes do grupo adversário. Semana a semana, elas conseguiram acabar com o Quarto Fundo do Mar.

As desérticas comemorando o fechamento do Quarto Fundo do Mar. #BBB23pic.twitter.com/u54EQSODdI — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 22, 2023

Produção quebra o protocolo para fazer a alegria das desérticas

A direção e produção do BBB 23 pegou os telespectadores e as quatro participantes de surpresa na noite desta sexta-feira, 21. Isso porque a equipe do reality show decidiu quebrar o protocolo na reta final e reabrir o Quarto Deserto.

O Quarto Deserto foi fechado há alguns dias, quando o número de participantes no jogo ficou menor. Como tradição, a equipe sempre fecha o menor dos quartos e reúne os participantes no maior quarto da casa, que, nesta temporada, era o Quarto Fundo do Mar. Porém, o Deserto foi reaberto.

Como as quatro participantes que estão na casa são integrantes originais do menor quarto sendo conhecidas como Desérticas, a produção decidiu fazer a alegria delas e colocá-las novamente no quarto. A reabertura do quarto aconteceu durante a edição ao vivo da noite desta sexta-feira, 21, depois do início da votação no último paredão da temporada.

Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa se emocionaram ao entrarem novamente no quarto Deserto. “Vamos passar os últimos diasna casa no nosso quarto. Como tudo começou!”, disse Amanda. E Larissa completou: “Que nostalgia! Achei que nunca mais a gente ia entrar aqui. Não faz sentido as desérticas ficarem no aquário”.